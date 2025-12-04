Игрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран схватил себя на пах, празднуя забитый им гол в ворота «Галатасарая» на 90+5-й минуте матча 14-го тура чемпионата Турции (1:1).
Перед этим форвард вскочил на рекламный щит.
«Галатасарай» решил пожаловаться на поведение игрока в прокуратуру при Анатолийском дворце правосудия. Клуб направил заявление, в котором обвинил Дурана в домогательствах и эксгибиционизме.
- 21-летний колумбиец выступает за «Фенербахче» с июля на правах аренды из «Аль-Насра».
- Нападающий провел за стамбульский клуб 12 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: Hurriyet