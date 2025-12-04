Введите ваш ник на сайте
Игрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме

Вчера, 13:38
3

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран схватил себя на пах, празднуя забитый им гол в ворота «Галатасарая» на 90+5-й минуте матча 14-го тура чемпионата Турции (1:1).

Перед этим форвард вскочил на рекламный щит.

«Галатасарай» решил пожаловаться на поведение игрока в прокуратуру при Анатолийском дворце правосудия. Клуб направил заявление, в котором обвинил Дурана в домогательствах и эксгибиционизме.

  • 21-летний колумбиец выступает за «Фенербахче» с июля на правах аренды из «Аль-Насра».
  • Нападающий провел за стамбульский клуб 12 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: Hurriyet
Турция. Суперлига Галатасарай Фенербахче Дуран Джон
Max-Min-vkontakte
1764846230
и фамилия у него говорящая)
Ответить
Spartak_forv@
1764846804
А обвинение в домогательстве-так кого он домогался то?
Ответить
NewLife
1764849257
Ребенок по сравнению с зюбой))
Ответить
