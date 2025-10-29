Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции

Агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал о делах российского футболиста в Турции.

«У Джикии все хорошо, можно сказать, что адаптация завершена. Был уверен, что никаких проблем у Георгия не возникнет. В бытовом плане тоже все хорошо. Он в составе, регулярно играет, это не может не радовать. В последнее время они многовато пропускают, но каких-то индивидуальных ошибок от Георгия не замечаю. Думаю, наладят игру и все будет хорошо», – сказал агент.