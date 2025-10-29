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Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции

29 октября 2025, 11:40
3

Агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал о делах российского футболиста в Турции.

«У Джикии все хорошо, можно сказать, что адаптация завершена. Был уверен, что никаких проблем у Георгия не возникнет. В бытовом плане тоже все хорошо. Он в составе, регулярно играет, это не может не радовать. В последнее время они многовато пропускают, но каких-то индивидуальных ошибок от Георгия не замечаю. Думаю, наладят игру и все будет хорошо», – сказал агент.

  • Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года.
  • 31-летний экс-капитан «Спартака» провел за турецкий клуб 10 матчей, забив 2 гола.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (3)
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Цугундeр
1761727733
❝ Так это в Турции. Там тепло. ❞) Да не, норм. Удачи Жоре.
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САДЫЧОК
1761733764
Конечно все хорошо. Команда много пропускает- Джикия оставляет свою позицию и бежит забивать.
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zigbert
1761754720
Оптимистичная характеристика.
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