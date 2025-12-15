Два российских игрока могут сменить клубы в Турции

Стало известно, какие клубы из Турции проявляют интерес к российским игрокам «Серикспора».

Защитником Кириллом Гоцуком интересуются «Бандырмаспор» из Первой лиги, и неназванный клуб из Казахстана.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Торпедо».

На полузащитника Илью Берковского претендуют «Ризеспор» из Суперлиги, а также две команды Первой лиги – «Эрзурумспор» и «Чорум».