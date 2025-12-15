Введите ваш ник на сайте
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции

Сегодня, 10:49
1

Стало известно, какие клубы из Турции проявляют интерес к российским игрокам «Серикспора».

Защитником Кириллом Гоцуком интересуются «Бандырмаспор» из Первой лиги, и неназванный клуб из Казахстана.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Торпедо».

На полузащитника Илью Берковского претендуют «Ризеспор» из Суперлиги, а также две команды Первой лиги – «Эрзурумспор» и «Чорум».

  • 33-летний Гоцук провел за «Серикспор» 17 матчей, забил 1 гол.
  • 25-летний Берковский провел в турецком клубе 16 игр, забил голов, сделал 2 ассиста.

Еще по теме:
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре 1
Юран рассказал, как Садыгов уволил его из турецкого клуба 8
Источник: Metaratings.ru
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Ризеспор Бандырмаспор ББ Эрзурумспор Гоцук Кирилл Берковский Илья
