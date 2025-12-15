Два российских игрока могут сменить клубы в Турции

Стало известно, какие клубы из Турции проявляют интерес к российским игрокам «Серикспора».
Защитником Кириллом Гоцуком интересуются «Бандырмаспор» из Первой лиги, и неназванный клуб из Казахстана.
Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Торпедо».
На полузащитника Илью Берковского претендуют «Ризеспор» из Суперлиги, а также две команды Первой лиги – «Эрзурумспор» и «Чорум».
- 33-летний Гоцук провел за «Серикспор» 17 матчей, забил 1 гол.
- 25-летний Берковский провел в турецком клубе 16 игр, забил голов, сделал 2 ассиста.
Источник: Metaratings.ru