  • Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»

Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»

Сегодня, 17:31

33-летний российский защитник Кирилл Гоцук объяснил, почему не побоялся идти в клуб, связанный с Туфаном Садыговым.

  • Садыгова называли главным инвестором «Химок».
  • В итоге клуб обанкротился, а его сотрудники не получили зарплату за нескольких месяцев.
  • После этого бизнесмен выкупил 50% акций турецкого «Серик Беледиеспора».

– Ты сказал, что был лишь один момент, который тебя смущал при выборе «Серикспора» – что команда только вышла в Первую лигу. Больше ничего?

– А что еще?

– Наличие в клубе Туфана Садыгова и крах его «Химок».

– Когда вся история «Серикспора» закрутилась, я видел упоминания Садыгова в медиа. Но я даже не верил, что после «Химок» что-то может быть где-то еще.

– То есть наличие Ильи Садыгова об этом не говорило?

– Да, это понятно. Но я не знал Туфана, не знал деталей произошедшего в «Химках».

– Когда увидел имя Садыгова в медиа, у тебя не возникло вопросов?

– Я их задал Юрану. Он сказал: «Все будет нормально, не переживай». Юран меня никогда не подводил, поэтому фактор Садыгова я как-то особо и не брал. В целом по карьере я уже что-то заработал.

– Тебе не кажется, что это легкомысленный подход?

– Я разговаривал с несколькими опытными в футболе людьми. Конечно, советовался с женой. Общее мнение – два раза такое повториться не может.

Для меня важнейшим фактором в пользу «Серикспора» стал Юран.

Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Гоцук Кирилл
