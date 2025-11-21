Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»

Защитник Дмитрий Тихий объяснил, почему решил расторгнуть контракт с «Серик Беледиеспором».

«Когда Сергей Николаевич Юран предложил поучаствовать в этом проекте, я долго не думал.

Во-первых, давно и хорошо знаком с его требованиями и видением футбола – сотрудничали не в одной команде. Во-вторых, интересно было себя попробовать в первом турецком дивизионе.

Всe, что хотел в спортивном отношении, я в «Серике» получил. Я открыл для себя новую лигу и регулярно играл – только три-четыре матча пропустил из-за повреждения глазницы, но уже в последних играх вернулся на поле в маске.

В футбольном отношении всe было неплохо, а вот в финансовом… За 4,5 месяца я не получил ни одной зарплаты. У остальных ситуация примерно такая же.

Ребята подходили к турецким руководителям клуба, задавали вопросы. В ответ каждый раз слышали: «Сейчас-сейчас, немного потерпите, всe заплатим».

Мы продолжали играть, но всему есть предел. У многих семьи, дети. Поэтому я и принял решение разорвать контракт с «Сериком», – сказал Тихий.