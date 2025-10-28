Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о том, что игрока не включили в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

«Надо этот вопрос задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Он главный тренер, который формирует команду. Наверное, он пока не увидел то, что хотел увидеть от Георгия.

Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть.

Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке», – заявил Кузьмичев.