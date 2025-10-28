Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России

Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России

28 октября, 19:30
4

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о том, что игрока не включили в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

«Надо этот вопрос задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Он главный тренер, который формирует команду. Наверное, он пока не увидел то, что хотел увидеть от Георгия.

Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть.

Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке», – заявил Кузьмичев.

  • Экс-капитан «Спартака» не играет за сборную с октября 2023 года.
  • Летом он перешел в турецкий «Антальяспор», где забил 2 гола в 10 матчах лиги.
  • 12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.

Еще по теме:
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции 3
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
Клуб Джикии назначил нового тренера
Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Россия Джикия Георгий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761669848
...хороша трава уродилась в этом году!...
Ответить
Play
1761670650
Команда проиграла 4 последних матч, пропустив в них 14 голов, Джикия во всех 90 минут отыграл. Достоин вызова в сборную?
Ответить
FWSPM
1761678094
все время был а тут не вызвали...
Ответить
Вжыхъ
1761682434
После последних матчей сборной по центральным защитникам были вопросики, но тренеру виднее так-то. Как Джикия играет, кто-то видел? Я вот турецкий чемпионат не смотрю и не в курсе что у него там с игрой.
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»
Вчера, 19:30
2
Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»
Вчера, 17:57
3
Юрана уволили из турецкого клуба
Вчера, 14:13
10
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции
Вчера, 11:40
3
Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России
28 октября
4
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
28 октября
3
Садыгов впервые прокомментировал ситуацию в «Серик Беледиеспор»
28 октября
4
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
27 октября
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
26 октября
1
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
26 октября
1
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
26 октября
18
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
26 октября
9
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
26 октября
13
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
25 октября
2
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
24 октября
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
24 октября
8
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
23 октября
1
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
21 октября
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции
21 октября
7
У команды Юрана месяц нет побед
20 октября
7
Реакция Юрана на новости об увольнении из «Серика»
14 октября
3
Раскрыта зарплата Юрана в турецком клубе
14 октября
2
В клубе Юрана конфликт между российскими и турецкими футболистами
14 октября
3
Юрану поставили ультиматум в «Серик Беледиеспор»
14 октября
4
Клуб Джикии назначил нового тренера
13 октября
В «Фенербахче» приняли решение по будущему Тедеско
9 октября
Личка – о своей работе в Турции: «Я здесь самый главный осел»
6 октября
«Антальяспор» с Джикией пропустил 5 голов
4 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 