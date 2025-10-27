Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с предварительной заявкой на игры с Перу и Чили в ноябре.

В национальную команду вызвали 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»);

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»);

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).