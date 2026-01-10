Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о желании клуба продать игрока.
«Пока никто из клуба к нам не обращался с такой информацией. У нас нет точного подтверждения этому. Обычно в подобных случаях связываются с игроком или его представителем и говорят о своих планах.
Ранее, конечно, никаких предпосылок к его уходу не было. Им в клубе довольны», – сказал Кузьмичев.
- В этом сезоне Джикия сыграл 12 матчей в Суперлиге и один в Кубке Турции.
- В чемпионате Георгий провeл на поле 984 минуты, забил 2 гола.
- Джикия брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»