Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о желании клуба продать игрока.

«Пока никто из клуба к нам не обращался с такой информацией. У нас нет точного подтверждения этому. Обычно в подобных случаях связываются с игроком или его представителем и говорят о своих планах.

Ранее, конечно, никаких предпосылок к его уходу не было. Им в клубе довольны», – сказал Кузьмичев.