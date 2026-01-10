«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия вскоре может покинуть клуб. Турки хотят избавиться от футболиста.

«Джикия близок к уходу из «Антальяспора». Новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним защитником.

Руководство клуба также не против продажи игрока с одной из самых больших зарплат в команде – 800 тысяч евро в год. Для них это хорошая возможность снизить расходы. В качестве замены в обороне видят другого россиянина – 21-летнего Александра Мартынова из «Серикспора».

«Антальяспор» планирует получить за Георгия не менее 1 миллиона евро. При этом сам футболист давно хочет вернуться в РПЛ, но официальных предложений пока не поступало», – написал источник.