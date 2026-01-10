2 клуба заинтересованы в Юране

Тренер Сергей Юран сообщил об интересе к нему в Турции.

«Не буду называть клубы, но были предложения из Первой лиги, правда, без задач. Я говорил неоднократно, что если есть задачи, то мне это интересно. Нет задач – отказываюсь.

Что касается работы в Турции, то с агентом на связи. Есть интерес из двух клубов. Одна – Суперлига, второй клуб – Первая лига. Мы на связи. Возможно, в ближайшее время будет конкретика», – сказал Юран.