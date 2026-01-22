Введите ваш ник на сайте
  Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»

Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»

Вчера, 21:57
2

Александр Мостовой отреагировал на достижения Доменико Тедеско на посту главного тренера «Фенербахче».

«Не удивлен успехом Тедеско в «Фенербахче». Посмотрите, какой там состав. Я удивлен, как он туда попал. После того как он провалился во многих других местах.

Но об этом мы тоже все знаем – агенты, крутятся большие деньги, все хотят зарабатывать. Что здесь такого?

Если вы хотите проверить какого-то тренера, поставьте его в команду, которая идет ниже 12-го места. В Англии, Турции, Испании или Италии.

Если он займет первое-второе место, тогда да. Но такие случаи один раз в 10 лет бывают», – сказал Мостовой.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
  • «Фенербахче» назначил его 9 сентября.
  • При новом тренере команда выиграла Суперкубок Турции и сократила отставание от лидера чемпионата до 1 очка.

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Фенербахче Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1769110795
**** дебил
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1769148076
Тупопатлатоголовый в каждой бочке затычка
Ответить
