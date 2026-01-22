Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»

Александр Мостовой отреагировал на достижения Доменико Тедеско на посту главного тренера «Фенербахче».

«Не удивлен успехом Тедеско в «Фенербахче». Посмотрите, какой там состав. Я удивлен, как он туда попал. После того как он провалился во многих других местах.

Но об этом мы тоже все знаем – агенты, крутятся большие деньги, все хотят зарабатывать. Что здесь такого?

Если вы хотите проверить какого-то тренера, поставьте его в команду, которая идет ниже 12-го места. В Англии, Турции, Испании или Италии.

Если он займет первое-второе место, тогда да. Но такие случаи один раз в 10 лет бывают», – сказал Мостовой.