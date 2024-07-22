Стала известна зарплата Худякова в австрийском «Штурме»

Стали известны подробности перехода Даниила Худякова в «Штурм».

Бывший вратарь «Локомотива» подписал с австрийским клубом контракт на четыре года.

Его зарплата составит 10 тысяч евро (около 1 миллиона рублей) в месяц после уплаты налогов.

«Локо» предлагал 20-летнему Худякову 3 миллиона рублей в месяц, но агент голкипера назвал предложение московского клуба «унизительным».