Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»

Сборная России перед Новым годом выпустила видео, в котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и вратарь Матвей Сафонов приготовили салат «Оливье».

По ходу приготовления Карпин подвел итог выступления России в 2025 году.

«С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто.

С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя, можно сказать, не выиграли (1:1)» – сказал Карпин на ютуб-канале сборной России.