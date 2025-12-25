Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»

Сборная России перед Новым годом выпустила видео, в котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и вратарь Матвей Сафонов приготовили салат «Оливье».
По ходу приготовления Карпин подвел итог выступления России в 2025 году.
«С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто.
С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя, можно сказать, не выиграли (1:1)» – сказал Карпин на ютуб-канале сборной России.
- Россия в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 7 побед при 3 ничьих и 1 поражении.
- Она забила 25 голов, а ее соперники – 7.
- Сафонов в этом году сыграл за национальную команду в 4 встречах, в каждой из которых пропустил по 1 голу.
Источник: «Р-Спорт»