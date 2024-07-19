Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке

Немецкий защитник австрийского «ЛАСКа» Джером Боатенг был признан виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.

Суд принял решение назначить 35-летнему экс-игроку сборной Германии наказание в виде условного штрафа. В случае нового правонарушения футболист будет обязан выплатить 200 тысяч евро (по 5000 евро на протяжении 40 дней).

В 2021 году суд Мюнхена признал Боатенга виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и назначил ему штраф в размере 1,6 млн. евро. Но в апелляционной инстанции штраф был снижен до 1,2 млн. евро. Позже Верховный суд Германии отменил наказание.