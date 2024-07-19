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  • Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке

Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке

19 июля 2024, 20:47

Немецкий защитник австрийского «ЛАСКа» Джером Боатенг был признан виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.

Суд принял решение назначить 35-летнему экс-игроку сборной Германии наказание в виде условного штрафа. В случае нового правонарушения футболист будет обязан выплатить 200 тысяч евро (по 5000 евро на протяжении 40 дней).

В 2021 году суд Мюнхена признал Боатенга виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и назначил ему штраф в размере 1,6 млн. евро. Но в апелляционной инстанции штраф был снижен до 1,2 млн. евро. Позже Верховный суд Германии отменил наказание.

  • Наибольшее количество игр Джером Боатенг провел за «Баварию».
  • В майке мюнхенского коллектива немец поучаствовал в 363 поединках. В них защитнику удалось записать в актив 10 голов и 25 голевых пасов.
  • В сезоне – 2023/2024 футболист защищал цвета итальянской «Салернитаны». Он провел за итальянцев 7 игр.
  • На счету Боатенга 76 матчей за сборную Германии.

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Источник: Reuters
Австрия. Бундеслига ЛАСК Бавария Боатенг Джером
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