Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке

Немецкий защитник австрийского «ЛАСКа» Джером Боатенг был признан виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.
Суд принял решение назначить 35-летнему экс-игроку сборной Германии наказание в виде условного штрафа. В случае нового правонарушения футболист будет обязан выплатить 200 тысяч евро (по 5000 евро на протяжении 40 дней).
В 2021 году суд Мюнхена признал Боатенга виновным в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и назначил ему штраф в размере 1,6 млн. евро. Но в апелляционной инстанции штраф был снижен до 1,2 млн. евро. Позже Верховный суд Германии отменил наказание.
- Наибольшее количество игр Джером Боатенг провел за «Баварию».
- В майке мюнхенского коллектива немец поучаствовал в 363 поединках. В них защитнику удалось записать в актив 10 голов и 25 голевых пасов.
- В сезоне – 2023/2024 футболист защищал цвета итальянской «Салернитаны». Он провел за итальянцев 7 игр.
- На счету Боатенга 76 матчей за сборную Германии.
Источник: Reuters