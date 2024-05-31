Джером Боатенг нашел новый клуб

Бывший защитник сборной Германии 35-летний Джером Боатенг продолжит карьеру в австрийском клубе ЛАСК. Игрок подписал с ним двухлетний контракт.

«Я с нетерпением жду этого перехода. Руководство приложило огромные усилия, чтобы подписать меня, и с самого начала дало мне понять, что очень хотят, чтобы я присоединился к ним на выбранном ими пути.

У меня было много предложений, но я принял осознанное решение в пользу ЛАСК, потому что меня полностью убедили спортивный путь, идея и видение клуба. Это гораздо важнее для меня, чем финансовый фактор.

За последние несколько лет клуб построил нечто большое, и теперь я хотел бы использовать свой опыт, чтобы помочь команде сделать следующий шаг. Я полон желания и сделаю все возможное, чтобы вместе с ЛАСК добиться максимального успеха», – сказал Боатенг.