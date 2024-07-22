Агент Худякова – о трансфере в «Штурм»: «Впереди блестящая карьера»

Вадим Шпинев, агент вратаря Даниила Худякова, прокомментировал трансфер игрока в «Штурм».

Чемпион Австрии «Штурм» выступит в основном этапе Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Худяков ни разу не сыграл за основной состав красно-зеленых, а всего провел за первую команду 34 матча.

Даниил – племянник бывшего директора «Тамбова» Павла Худякова.

«Вчера поздно вечером Даниил прибыл в Австрию, прошeл медосмотр и подписал долгосрочный контракт со «Штурмом».

Его очень тепло встретили, президент клуба и тренер по вратарям очень позитивно о нeм отзывались. Дане указали на те моментики, которые нужно будет подтянуть, но и на кучу плюсов, которые у парня есть, они тоже обратили внимание.

На подписании присутствовали наши немецкие партнeры и наш друг – Миша Прокопец. Даня прилетел в Австрию с супругой. Сегодня он получил разрешение на работу, а уже завтра товарищеский матч с «Порту».

Будем надеяться, что у Дани будут шансы и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Парень вдохнeт воздух европейского футбола, который сильно отличается от нашего. Впереди блестящая карьера. В 20 лет уехать в Европу – это дорогого стоит. Благодарю Даню за трудолюбие, упорство и сотрудничество. Главное – здоровья ему и его близким», – сказал Шпинeв.