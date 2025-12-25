Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал желание клуба назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

– Вы одобряете Хуана Карлоса Карседо?

– Я тебе честно скажу. Я прочитал, знаю его достижения, но я его не знаю. Однако это однозначно футбольный человек достаточно хорошего уровня.