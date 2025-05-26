Российский вратарь стал чемпионом Австрии

Голкипер Даниил Худяков завоевал звание чемпиона Австрии вместе со «Штурмом». В последнем туре местной Бундеслиги команда из Граца сыграла вничью дома с «Вольфсбергом» (1:1).

Набранное очко позволило «Штурму» сохранить первое место. По итогам чемпионского раунда команда заняла 1-е место с 40 баллами. Ред Булл «Зальцбург» стал 2-м с 38 очками, а следом расположились «Аустрия» и «Вольфсберг», набравшие по 37 баллов.

21-летний Худяков провел в Бундеслиге 2 матча в этом сезоне, пропустил 1 гол, а еще 1 игру провел на ноль. В остальных 30 встречах турнира он остался в запасе.

Также Худяков сыграл в 2 матчах за «Штурм» в Лиге чемпионов, пропустил 3 гола и провел 1 игру на ноль.