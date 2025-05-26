Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Российский вратарь стал чемпионом Австрии

Сегодня, 13:40
1

Голкипер Даниил Худяков завоевал звание чемпиона Австрии вместе со «Штурмом». В последнем туре местной Бундеслиги команда из Граца сыграла вничью дома с «Вольфсбергом» (1:1).

Набранное очко позволило «Штурму» сохранить первое место. По итогам чемпионского раунда команда заняла 1-е место с 40 баллами. Ред Булл «Зальцбург» стал 2-м с 38 очками, а следом расположились «Аустрия» и «Вольфсберг», набравшие по 37 баллов.

21-летний Худяков провел в Бундеслиге 2 матча в этом сезоне, пропустил 1 гол, а еще 1 игру провел на ноль. В остальных 30 встречах турнира он остался в запасе.

Также Худяков сыграл в 2 матчах за «Штурм» в Лиге чемпионов, пропустил 3 гола и провел 1 игру на ноль.

  • Контракт россиянина с командой из Граца рассчитан до лета 2028 года.
  • Он перешел в «Штурм» из «Локомотива» летом 2024-го за 340 тысяч евро.

Еще по теме:
Российскому вратарю «Штурма» дали прозвище «Путин» 3
Лига чемпионов. «Штурм» с Худяковым проиграл «Лиллю» (2:3), «Атлетико» победил «Слован» Вайсса (3:1)
Худяков впервые сыграет за «Штурм» после летнего перехода из «Локомотива» – в ЛЧ против «Жироны» 2
Источник: «Бомбардир»
Австрия. Бундеслига Вольфсберг Штурм Штурм Бурсаспор Худяков Даниил
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кaстрюлька
1748258245
Прорыв,не хуже Мотиного рывка.))
Ответить
Главные новости
Названа команда, в чью пользу чаще всего ошибались судьи в сезоне РПЛ
14:35
1
Сменился фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
14:26
Реакция КДК РФС на заряды Мостового, который «не устанет повторять»
14:18
2
У Осинькина есть 2 варианта в РПЛ
13:54
Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо
13:20
3
Названа сумма, которую клуб Бундеслиги хотел заплатить за Батракова
13:01
2
Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»
12:57
5
ФотоТен Хаг получил первое назначение после ухода из «Манчестер Юнайтед»
12:43
2
Клуб Бундеслиги сделал предложение о покупке Батракова
12:32
19
В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена
12:20
2
Все новости
Все новости
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
13:40
1
ФотоЭкс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
27 января
2
Российскому вратарю «Штурма» дали прозвище «Путин»
8 января
3
ВидеоХудяков провел первый контрольный матч за «Штурм»
2024.07.24 14:17
2
Директор «Штурма» прокомментировал трансфер Худякова
2024.07.22 22:46
3
Стала известна зарплата Худякова в австрийском «Штурме»
2024.07.22 14:44
Агент Худякова – о трансфере в «Штурм»: «Впереди блестящая карьера»
2024.07.22 13:30
3
ВидеоУчастник Лиги чемпионов объявил о трансфере Худякова
2024.07.22 11:38
3
Участник Лиги чемпионов «Штурм» видит Худякова основным вратарем
2024.07.20 13:36
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
2024.07.19 20:47
Худяков подпишет контракт с участником основного этапа Лиги чемпионов
2024.06.22 21:32
3
ФотоДжером Боатенг нашел новый клуб
2024.05.31 15:38
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Лунев уволил агента, устроившего его трансфер в «Байер»
2024.05.16 14:53
3
Видео«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»
2024.04.18 15:21
В Австрии назвали лучшего игрока года – победитель получил награду в десятый раз
2023.12.24 14:42
Лидер «Ливерпуля» чудом не пострадал из-за падающего на машину столба – невероятная реакция
2023.10.21 17:54
«Зальцбург» отстранил тренера – он хочет уйти в саудовский клуб
2023.07.28 17:30
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
ФотоОфициально: Рангник – новый тренер сборной Австрии
2022.04.29 13:59
6
Рангник близок к назначению на пост главного тренера сборной Австрии
2022.04.28 20:10
5
«Зальцбург» в девятый раз подряд стал чемпионом Австрии
2022.04.25 09:41
33-летний экс-динамовец Яншер – самый результативный игрок чемпионата Австрии
2022.04.20 07:25
«Зальцбург» близок к подписанию форварда «Шахтера» Фернандо
2022.04.16 08:43
«Арсенал» отказался менять Обамеянга на Икарди в январе (The Athletic)
2022.02.14 14:22
4
Второй бомбардир чемпионата Австрии Йебоа – в шорт-листе «Локомотива» («Чемпионат»)
2021.12.23 15:24
5
Алаба восьмой раз стал игроком года в Австрии
2021.12.22 12:10
Тедеско отказался возглавить «Рапид». Он хочет получать втрое больше, чем ему предложили
2021.11.25 16:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 