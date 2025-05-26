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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бурсаспор
Бурсаспор
Бурса
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Бурса Ататюрк
Сайт:
http://www.Bursaspor.org.tr
Тренер:
Хамза Хамзаоглу
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
Фото
Экс-форвард ЦСКА Нецид перешел в «Славию»
2017.09.01 18:52
Ле Гуэн уговаривает Санья перейти в «Бурсаспор»
2017.07.13 09:58
Луческу ведет переговоры с «Бурсаспором», специалист хочет получать 3,5 миллиона в год
2017.06.13 00:12
11
Видео
Фанаты «Бурсаспора» атаковали автобус с игроками своей команды
2017.03.01 12:55
2
Фото
Нецид прибыл в Варшаву для подписания контракта с «Легией»
2017.01.30 15:14
1
В результате теракта погибли два сотрудника стадиона «Бешикташа»
2016.12.11 09:25
1
«Бешикташ»: «Террористы вновь показали свое страшное лицо»
2016.12.11 07:26
В результате взрыва у стадиона «Бешикташа» погибло минимум 13 человек
2016.12.11 01:00
6
Целью теракта у стадиона «Бешикташа» был полицейский автобус
2016.12.11 00:20
Фото
Около стадиона «Бешикташа» прогремело два взрыва, 20 человек ранены
2016.12.10 23:25
17
Джуджак хочет вернуться в Россию
2016.07.14 14:29
11
Джуджак попал в сферу интересов «Шальке»
2016.06.29 14:40
Джуджак может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Герте»
2016.06.04 20:56
Джуджак попал в расширенный список сборной Венгрии
2016.05.10 15:15
1
Куэнка вернулся в Примеру
2016.02.02 09:20
Агент Нецида: «Мы поддерживаем связь с «Ювентусом»
2015.12.31 16:12
2
Фрей принял решение завершить карьеру
2015.12.06 09:52
2
Якин – основной кандидат на пост наставника «Штутгарта»
2015.12.04 13:47
Якин отказал «Бурсаспору»
2015.11.29 18:45
Бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Бурсаспор»
2015.11.29 10:10
4
Фалькао может оказаться в «Бурсаспоре»
2015.11.28 08:55
Карабулут попал в сферу интересов ЦСКА
2015.09.23 06:06
3
«Бурсаспор» арендовал Стоха
2015.08.22 15:53
«Бурсаспор» сделал предложение «Спартаку» по Озбилизу
2015.08.19 10:55
15
«Бурсаспор» объявил о переходе Джуджака
2015.08.17 17:40
13
1
2
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