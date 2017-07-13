Ле Гуэн уговаривает Санья перейти в «Бурсаспор»

Защитник Бакари Санья, у которого закончился контракт с «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает L'Equipe. Его пригласил в свою команду новый главный тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн.

Известно, что французский специалист уже провел лично переговоры с 34-летним соотечественником. О решении игрока пока не сообщается.

В прошлом сезоне Санья сыграл в 25 матчах своего клуба во всех турнирах. Он записал в них на свой счет две результативные передачи.