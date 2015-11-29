Якин отказал «Бурсаспору»

Бывший главный тренер московского "Спартака" и "Базеля" Мурат Якин не станет наставником "Бурсаспора". Швейцарский специалист остался недоволен исходом переговоров с руководством турецкого клуба и отказался от предложения возглавить команду, сообщает bursahakimiyet.com.tr.

Мурат Якин руководил московским "Спартаком" в сезоне-2014/15 и занял с красно-белыми 6-е место в российской Премьер-лиге. Ранее, с "Базелем" он дважды выигрывал чемпионат и кубок Швейцарии. На данный момент Якин является свободным специалистом.