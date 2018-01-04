Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»

«Бурсаспор» договорился с «Лестером» об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Об этом сообщил ресурс Bursa Hakimiyet.

Согласно источнику, игрок сборной Нигерии проведет в турецкой команде остаток сезона. Ожидается, что клубы объявят о сделке в ближайшее время.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в пяти матчах всех соревнований. На его счету один гол и три результативные передачи.

Муса пополнил состав английского клуба в июле 2016 года, перейдя из ЦСКА за 19,5 миллионов евро. За московский клуб он выступал на протяжении четырех с половиной лет.