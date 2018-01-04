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    Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»

    «Бурсаспор» договорился с «Лестером» об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Об этом сообщил ресурс Bursa Hakimiyet.

    Согласно источнику, игрок сборной Нигерии проведет в турецкой команде остаток сезона. Ожидается, что клубы объявят о сделке в ближайшее время.

    В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в пяти матчах всех соревнований. На его счету один гол и три результативные передачи.

    Муса пополнил состав английского клуба в июле 2016 года, перейдя из ЦСКА за 19,5 миллионов евро. За московский клуб он выступал на протяжении четырех с половиной лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 15:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 5 января 2018, 13:36

      Жаль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 января 2018, 10:55

      можно было по отработанной схеме, в аренду вернуться)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ПФК ЦСКА Моscow 5 января 2018, 11:08

      Лестер был не согласен оформить аренду Мусы в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 4 января 2018, 21:54

      Все к лучшему... Удачи Мусе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 4 января 2018, 18:58

      гениальная карьера))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 января 2018, 17:32

      Не получилось воспользоваться шансом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:36

      Турция конечно не самый лучший вариант . Но лучше играть , чем сидеть на лавке !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 4 января 2018, 15:32

      Скатился парень...жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 15:30

      Странное решение! ЦСКА в ЛЕ играет а Бурса в жопе мира!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:18

      Ахмед, тебе нужна перезагрузка. Это возможно только в ЦСКА. Вы что там с агентом, дальше своего носа не видите?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:29

      Они видят, что у руля не Слуцкий.

      1
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      Рейтинг: +69

      Holt > bset 4 января 2018, 19:15

      Он и с Гончаренко работал , правда когда он был не на посту главного тренера

      0
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