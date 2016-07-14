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Джуджак хочет вернуться в Россию

14 июля 2016, 14:29
11

Футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы капитана сборной Венгрии Балажа Джуджака, рассказал о желании своего клиента вернуться в российский чемпионат.

«Джуджак очень соскучился по России и хочет туда вернуться. Он отлично провел чемпионат Европы и к тому же в Турции чувствует себя не очень. Так что мы ведем переговоры по его возвращению в Россию, но больше сказать пока не могу», – рассказал Варга.

Напомним, Джуджак в своей карьере поиграл за венгерский «Дебрецен» (2005-2007), голландский ПСВ (2007-2011), махачкалинский «Анжи» (2011-2012) и московское «Динамо» (2012-2015). В августе 2015 года полузащитник подписал контракт с турецким «Бурсаспором».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Анжи Бурсаспор Венгрия Джуджак Балаж
Комментарии (11)
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Jason_Voorhees25052
1468496018
Пусть в Анжи вернется
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Вомбат
1468499482
В Анжи Джуджака. Зениту он не подойдет. Уже был у нас такой - звезда венгерской сборной Хусти. Всю лавку протер.
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Garrincha58
1468501005
в Рубин или Локо хотя у РЖД денег нет а так может в Краснодар Терек
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Lexa_Lexa
1468502099
Зенитушка пригреет беженца
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арейская
1468502817
Балаж, "Динамо" в ФНЛ, и ты хочешь туда вернуться? Не думаю, что ты настолько сроднился с ним, что даже пойдёшь на понижение зарплаты...
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ManUtd-Volgograd
1468502913
В Локомотив его!
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polyshuk23
1468508267
Балаж давай вернись в Динамо :год выйти из фнл и год стать чемпионом нам это все по силам
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FanatSerj
1468511622
За сборную он конечно бился знатно, Лидер! Смотрел и удивлялся, тот ли это футболист которого мы знаем по РПЛ.
Вот в этом и вопрос, будет ли у него такое желание играть за клуб.
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