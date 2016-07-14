Джуджак хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы капитана сборной Венгрии Балажа Джуджака, рассказал о желании своего клиента вернуться в российский чемпионат.

«Джуджак очень соскучился по России и хочет туда вернуться. Он отлично провел чемпионат Европы и к тому же в Турции чувствует себя не очень. Так что мы ведем переговоры по его возвращению в Россию, но больше сказать пока не могу», – рассказал Варга.

Напомним, Джуджак в своей карьере поиграл за венгерский «Дебрецен» (2005-2007), голландский ПСВ (2007-2011), махачкалинский «Анжи» (2011-2012) и московское «Динамо» (2012-2015). В августе 2015 года полузащитник подписал контракт с турецким «Бурсаспором».