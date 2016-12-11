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«Бешикташ»: «Террористы вновь показали свое страшное лицо»

11 декабря 2016, 07:26

«Бешикташ» прокомментировал террористический акт, произошедший после домашнего матча с «Бурсаспором» (2:1). Напомним, что в результате взрывов погибло как минимум 29 человек. Одна из бомб взорвалась возле стадиона «Бешикташа».

«Мы проклинаем террор, насилие и ненависть. После матча с «Бурсаспором» террористы вновь показали свое страшное лицо. У нашего дома, стадиона «Водафон Арена», произошел взрыв.

По последней информации атака направлена на сотрудников безопасности. Вместе мы будем противостоять атакам против нашей родины. Наш народ уничтожит терроризм», – говорится в сообщении.

Источник: ФК «Бешикташ»
Турция. Суперлига Бешикташ Бурсаспор
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