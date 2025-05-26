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  • Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ

Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ

Сегодня, 13:40

Нападающий «Виктории Жижков» Томаш Нецид стал лучшим бомбардиром чешской футбольной национальной Шанс-лиги – второго по статусу дивизона в стране.

Экс-форвард ЦСКА забил 17 голов в 22 матчах за сезон.

Официальный сайт «Виктории Жижков» сообщает, что 35-летний Нецид также был признан лучшим игроком сезона в турнире по результатам голосования тренеров и капитанов команд.

  • «Виктория Жижков» заняла 9-е место в лиге.
  • Нецид принадлежал ЦСКА в 2009–2015 годах, но несколько раз уходил в аренду.
  • Чех провел за московский клуб 109 матчей, забил 30 голов.
  • В составе ЦСКА Нецид стал чемпионом России в сезоне-2012/13, один раз выиграл Суперкубок России и дважды Кубок России.

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Источник: официальный сайт Национальной Шанс-Лиги
Чехия. Шанс Лига Бурсаспор Виктория Жижков ЦСКА Нецид Томаш
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