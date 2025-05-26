Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ

Нападающий «Виктории Жижков» Томаш Нецид стал лучшим бомбардиром чешской футбольной национальной Шанс-лиги – второго по статусу дивизона в стране.

Экс-форвард ЦСКА забил 17 голов в 22 матчах за сезон.

Официальный сайт «Виктории Жижков» сообщает, что 35-летний Нецид также был признан лучшим игроком сезона в турнире по результатам голосования тренеров и капитанов команд.