Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ

Нападающий «Виктории Жижков» Томаш Нецид стал лучшим бомбардиром чешской футбольной национальной Шанс-лиги – второго по статусу дивизона в стране.
Экс-форвард ЦСКА забил 17 голов в 22 матчах за сезон.
Официальный сайт «Виктории Жижков» сообщает, что 35-летний Нецид также был признан лучшим игроком сезона в турнире по результатам голосования тренеров и капитанов команд.
- «Виктория Жижков» заняла 9-е место в лиге.
- Нецид принадлежал ЦСКА в 2009–2015 годах, но несколько раз уходил в аренду.
- Чех провел за московский клуб 109 матчей, забил 30 голов.
- В составе ЦСКА Нецид стал чемпионом России в сезоне-2012/13, один раз выиграл Суперкубок России и дважды Кубок России.
Источник: официальный сайт Национальной Шанс-Лиги