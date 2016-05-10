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Джуджак попал в расширенный список сборной Венгрии

10 мая 2016, 15:15
1

Бывший футболист московского «Динамо» Балаж Джуджак попал в расширенный список сборной Венгрии для участия в Евро-2016 во Франции. Стоит отметить, что на данный момент 29-летний футболист продолжает восстанавливаться от травмы. В строй он должен вернуться к 14 июня, когда сборная Венгрии сыграет первый поединок во Франции.

Первый сбор команды пройдет с 10 по 18 мая в Австрии, а второй – с 26 по 28 мая, когда главный тренер команды Бернд Шторк и огласит окончательный список из 23 игроков.

Предварительная заявка сборной Венгрии на Евро-2016:

Вратари: Габор Кирай («Холодаш»), Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулач («РБ-Лейпциг»), Болаж Медьери («Хетафе»).

Защитники: Оттила Фиоло («Пушкаш-Академия»), Герге Ловренчич («Лех»), Борнобаш Беше (МТК), Ричард Гузмич («Висла» Краков), Роланд Юхас («Видеотон»), Герге Кочиш («Пушкаш-Академия»), Адам Лонг («Видеотон»), Адам Пинтер («Ференцварош»), Жолт Корчмар («Вашаш»), Томаш Кадар («Лех»), Михай Корхут («Дебрецен»).

Полузащитники: Акош Элек («Диошдьер»), Золтан Геро («Ференцварош»), Адам Нодь («Ференцварош»), Мате Вида («Вашаш»), Ласло Кляйнхайслер («Вердер»), Роланд Шоллои («Пушкаш-Академия»).

Нападающие: Болаж Джуджак («Бурсаспор»), Золтан Штибер («Нюрнберг»), Адам Дьюрчо («Погонь»), Адам Солои («Ганновер»), Кристиан Немет («Аль-Гарафа»), Неманья Николич («Легия»), Томаш Пришкин («Слован» Братислава), Даниэль Беде («Ференцварош»), Ласло Ленче («Уйпешт»).

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Европа Бурсаспор Венгрия Джуджак Балаж
Комментарии (1)
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андрей андреев
1462888402
Блин,а я думал Джигурда..
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