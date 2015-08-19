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    «Бурсаспор» сделал предложение «Спартаку» по Озбилизу

    «Бурсаспор» может пополниться еще одним игроком из чемпионата России. Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз находится в сфере интересов турецкой команды, сообщает Bursa Hakimiyet.

    Руководство турецкого клуба уже сделало официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста. Подробности возможного перехода не сообщаются, однако сумма трансфера может составить до 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с турецким клубом будет рассчитан до 2018 года.

    Напомним, ранее в «Бурсаспор» перешeл полузащитник московского «Динамо» Балаж Джуджак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 10:55
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semargl18
    1439981001
    а самое веселое что как и в варианте с Кокориным нет информации этой ни у Спартака ни у Бурсаспора. Все новости с потолка.
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    kill_rubin
    1439984243
    ЛОЛ в турцию ни за что не поедет
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    FCSM 06
    1439985683
    по мне так Арас очень сильный игрок способный усилить лююбую команду,ппочему он сидит на лавке до сих пор загадка,можно же кго хотя бы вместо того промеса минут на 20 -30 выпускать в концовку)
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    Forza Mian!
    1439987886
    Не поедет он в турцию
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    ФК Зенит всея Руси
    1439989369
    Выглядит как утка.
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    Der Valdi
    1439989629
    Надо пробовать
    Ответить
    Der Valdi
    1439989659
    Надо продавать
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439990055
    Озбилиз явно засиделся в запасе, но тут вся проблема в Промесе и смене тактики игры.Ну я например в упор не вижу его в сонове.... атаковать умеет, но если справа вместо Кирилла, то как же он всю бровку закроет??? он типичный игрок при схеме 4-4-2....справа фланг.Но так играет сейчас немногие клубы.В общем надо продавать...По-моему, в спартаке у него не пошло. Кстати, всяким писарям о том,что спартак губит игроков отвечу просто- НЕ КАЖДЫЙ ИГРОК СПОСОБЕН ИГРАТЬ НЕ В СВОЕЙ КОМАНДЕ.ПРЕР один приведу- РОББЕН.... где не играл- не шло ни в челси, ни в реале и т.д...а бавария стала его командой..вот и все дела, специалисты в футболе
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    slavа0508
    1440100819
    А по чём купили не помню???
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    ologreds
    1694997364
    numo439509
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