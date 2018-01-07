Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса не хочет переезжать в Турцию

    Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса не заинтересован в переезде в Турцию. Об этом сообщил агент нигерийского футболиста Тони Харрис.

    Ранее появилась информация, что 25-летний форвард близок к переходу в «Бурсаспор».

    «К нам обращались три топ-клуба Турции, но Муса на данный момент не хочет туда ехать. Скорее всего, он останется в Англии.

    Не знаю, откуда появилась информация про «Бурсаспор». Это похоже на шутку. Муса точно не перейдет в эту команду», – приводит слова агента SuperSport.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2018 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 января 2018, 12:10

      Похоже и Мусика упустим....Будем с Олонаре за золото бороться..Тьфу..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 13:32

      Уж лучше в условный Уотфорд чем Бурсаспор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 января 2018, 11:11

      А ЦСКА денег Лестеру никак не предложит...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11