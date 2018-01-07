Муса не хочет переезжать в Турцию

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса не заинтересован в переезде в Турцию. Об этом сообщил агент нигерийского футболиста Тони Харрис.

Ранее появилась информация, что 25-летний форвард близок к переходу в «Бурсаспор».

«К нам обращались три топ-клуба Турции, но Муса на данный момент не хочет туда ехать. Скорее всего, он останется в Англии.

Не знаю, откуда появилась информация про «Бурсаспор». Это похоже на шутку. Муса точно не перейдет в эту команду», – приводит слова агента SuperSport.