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    Фанаты «Бурсаспора» атаковали автобус с игроками своей команды

    Болельщики «Бурсаспора» вступили в перепалку с футболистами и тренерским штабом команды после крупного поражения от «Касымпаши» в матче 22-го тура чемпионата Турции (0:4).

    Фанаты остановили клубный автобус и ворвались внутрь, после чего устроили драку с игроками.

    По информации Hurriyet, болельщики были недовольны серией неудачных результатов команды. В последних 13 матчах «Бурсаспор» одержал лишь две победы и на данный момент располагается 11-й строчке в турнирной таблице Суперлиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 марта 2017, 13:58

      гопотаааааааааааа ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2017, 13:42

      Турки дикие

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