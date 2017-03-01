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Фанаты «Бурсаспора» атаковали автобус с игроками своей команды

1 марта 2017, 12:55
2

Болельщики «Бурсаспора» вступили в перепалку с футболистами и тренерским штабом команды после крупного поражения от «Касымпаши» в матче 22-го тура чемпионата Турции (0:4).

Фанаты остановили клубный автобус и ворвались внутрь, после чего устроили драку с игроками.

По информации Hurriyet, болельщики были недовольны серией неудачных результатов команды. В последних 13 матчах «Бурсаспор» одержал лишь две победы и на данный момент располагается 11-й строчке в турнирной таблице Суперлиги.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Бурсаспор
Комментарии (2)
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Asbjorn
1488364930
Турки дикие
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FanatSerj
1488365933
гопотаааааааааааа ))
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