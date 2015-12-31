Агент Нецида: «Мы поддерживаем связь с «Ювентусом»

Футбольный агент Йиржи Мюллер, представляющий интересы нападающего "Бурсаспора" Томаша Нецида, поделился мнением о слухах, которые связывают карьеру его клиента с "Ювентусом".

"Томаш в прошлом году должен был подписать контракт с "Ювентусом" и перейти на правах полугодовой аренды в "Кальяри", чтобы привыкнуть к Серии А. К сожалению, он травмировался, а "Кальяри" требовался нападающий сразу же. Подобная ситуация была с "Кьево".

Но это не означает, что "Ювентус" не может опять связаться с нами, если Томаш будет поддерживать текущую форму. Томаш вернулся к своей лучшей форме, которую имел перед травмой колена.

Так как в "Ювентусе работает Павел Недвед, мы поддерживаем кое-какую связь, но о трансфере можно будет говорить, когда Нецид забьет 15-20 голов в Суперлиге.

Томаш в течение полгода будет готов к переходу в большой европейский клуб. Но не стоит спешить, он должен быть здоровым и сосредоточиться на своей игре в нынешнем клубе", – рассказал Мюллер.