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Павел Недвед
Павел Недвед
Завершил карьеру
30 августа 1972 (54)
#11 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Чехия
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Недвед нашел работу в Саудовской Аравии
2025.01.09 09:13
1
Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек
2024.11.19 11:12
1
Лучшие футболисты в истории, не выигрывавшие Лигу чемпионов
2024.03.29 18:48
11
Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»
2023.04.20 21:51
Суд отстранил от футбольной деятельности Аньелли, Недведа и других экс-руководителей «Ювентуса»
2023.01.20 23:59
2
«Ювентусу» грозит снятие 9 очков за финансовые махинации
2023.01.20 18:07
«Ювентус» подтвердил отставку руководства клуба в полном составе
2022.11.29 13:32
Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»
2021.08.22 20:15
2
Недвед: «Ожидаю, что Роналду продолжит играть за «Ювентус»
2021.07.15 07:41
1
Недвед: «Безусловно, Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»
2021.05.10 20:34
5
Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Пирло будет тренировать клуб в следующем сезоне»
2021.03.24 16:14
3
Недвед – о «Локомотиве»: «Это хитрая команда с хорошими легионерами»
2019.08.30 06:53
6
Недвед: «Лукаку? У нас и без него сильная команда»
2019.07.30 10:12
1
Daily Mail: «Ювентус» отказался от идеи вернуть Погба
2019.07.13 15:56
1
Недвед полетел в Монте-Карло на переговоры по Погба и де Лигту
2019.06.16 09:17
7
Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в «Ювентусе»? Мы посмеялись над этим вместе с Недведом»
2019.05.23 17:34
4
Corriere della Sera: Аллегри покинул «Ювентус» из-за ультиматума Недведа
2019.05.18 11:51
7
Недвед: «Ювентус» и Аллегри примут решение в июне»
2019.03.16 07:59
1
«Ювентус» видит в Зидане генерального директора клуба
2018.10.01 11:16
7
Тотти: «Я ненавидел Недведа как игрока. Он был ужасным нытиком»
2018.09.27 20:44
10
Президент и вице-президент «Ювентуса» ждали Бриха в тоннеле, чтобы высказать ему претензии после матча с «Валенсией»
2018.09.20 12:35
7
Недвед: «Ювентус» хочет побеждать в каждом матче»
2018.08.13 18:50
Недвед – о трансферах «Ювентуса»: «Это еще не конец»
2018.08.03 07:07
12
Головина в «Ювентусе» сравнивают с Недведом
2018.06.10 09:07
28
Недвед: «Ювентус» состоит из настоящих легенд, монстров!»
2018.05.15 08:13
3
Недвед: «Дибала может быть лучшим футболистом из людей, так как Месси – инопланетянин»
2017.10.14 16:15
3
Недвед: «Наполи» выглядит лучше «Ювентуса»? Это потому, что они реализуют много своих моментов»
2017.10.14 12:48
Недвед возобновил карьеру в любительском клубе
2017.09.24 01:23
3
Погорелов: «В свое время «Зенит» мог заполучить Росицки, Недведа и Зе Роберто»
2017.08.08 12:09
4
Недвед: «Нынешний «Ювентус» может играть с «Барселоной» без боязни»
2017.03.17 21:35
5
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