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    Недвед: «Ювентус» хочет побеждать в каждом матче»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на речь Андреа Аньелли. Президент «бьянконери» поставил команде цель выиграть Лигу чемпионов.

    «Слова руководства вызывали у меня мурашки еще в бытность игроком. Я знаю, как много значит семья Аньелли для всей Италии и «Ювентуса» в частности.

    «Ювентус» всегда остается верен своим целям. Мы хотим побеждать в каждом матче и намерены начать эту серию уже в игре против «Кьево» (1-й тур Серии А, 18 августа – прим. «Бомбардира»).

    Переход Роналду? Клуб стремиться к большим результатам в Европе. Покупка Роналду – великолепное решение», – сказал 45-летний чех.

    Недвед выступал за туринский клуб с 2001 по 2009 год. В его составе он выиграл четыре трофея. В 2003 году экс-полузащитник клуба получил «Золотой мяч».

    Сумма трансфера 33-летнего Роналду составила 105 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    13.08.2018 18:50
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