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  • Аньелли: «Лига чемпионов – главная задача «Ювентуса» на сезон»

Аньелли: «Лига чемпионов – главная задача «Ювентуса» на сезон»

13 августа 2018, 09:29
10

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о том, какие задачи поставлены перед командой на предстоящий сезон.

«Для нас этот год будет тяжелым, но «Ювентусу» необходимо переключиться от мечтаний о трофеях к их получению. Лига чемпионов – наша главная задача на сезон.

В этом сезоне мы ставим задачу выиграть все турниры, в которых участвуем. Для этого мы обязаны усердно работать изо дня в день. Массимилиано Аллегри и его штаб это понимают», – сказал Аньелли.

Матч первого тура Серии А «Кьево» – «Ювентус» состоится в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус
Комментарии (10)
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D A N I L
1534143346
Вера Президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в Роналдо, похоже, немереная!
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kiop41
1534146430
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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ВикторВВ
1534147531
Логичное заявление Внутренее первенство уже не в приоритете, и давно!
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zigbert
1534147989
А что еще остается ,если Серию А Ювентус выигрывает на одной ноге.
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Caniggia
1534150143
На Нырялду надейся, а состав то ещё усиль!
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AHTUNGBOL
1534150812
Зря Буфона отпустили, если задача такая. Хотя видимо у Джиджи конфликт с Бонучи, раз один ушёл, а второй сразу вернулся..
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Decorhome
1534169780
Удачи
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bzfar
1534183169
Ювентус один из клубов, который заслуживает своей игрой победы в ЛЧ.
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