Аньелли: «Лига чемпионов – главная задача «Ювентуса» на сезон»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о том, какие задачи поставлены перед командой на предстоящий сезон.

«Для нас этот год будет тяжелым, но «Ювентусу» необходимо переключиться от мечтаний о трофеях к их получению. Лига чемпионов – наша главная задача на сезон.

В этом сезоне мы ставим задачу выиграть все турниры, в которых участвуем. Для этого мы обязаны усердно работать изо дня в день. Массимилиано Аллегри и его штаб это понимают», – сказал Аньелли.

Матч первого тура Серии А «Кьево» – «Ювентус» состоится в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.