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    Аньелли: «Лига чемпионов – главная задача «Ювентуса» на сезон»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о том, какие задачи поставлены перед командой на предстоящий сезон.

    «Для нас этот год будет тяжелым, но «Ювентусу» необходимо переключиться от мечтаний о трофеях к их получению. Лига чемпионов – наша главная задача на сезон.

    В этом сезоне мы ставим задачу выиграть все турниры, в которых участвуем. Для этого мы обязаны усердно работать изо дня в день. Массимилиано Аллегри и его штаб это понимают», – сказал Аньелли.

    Матч первого тура Серии А «Кьево» – «Ювентус» состоится в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    13.08.2018 09:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 августа 2018, 20:59

      Ювентус один из клубов, который заслуживает своей игрой победы в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 17:16

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 августа 2018, 12:00

      Зря Буфона отпустили, если задача такая. Хотя видимо у Джиджи конфликт с Бонучи, раз один ушёл, а второй сразу вернулся..

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 августа 2018, 11:49

      На Нырялду надейся, а состав то ещё усиль!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:13

      А что еще остается ,если Серию А Ювентус выигрывает на одной ноге.

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 13 августа 2018, 11:05

      Логичное заявление
      Внутренее первенство уже не в приоритете, и давно!

      0
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      Рейтинг: -23

      kiop41 13 августа 2018, 10:47

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      0
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 13 августа 2018, 09:55

      Вера Президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в Роналдо, похоже, немереная!

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > D A N I L 13 августа 2018, 10:06

      А при чем здесь Роналдо???

      1
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      Рейтинг: +204

      D A N I L > I_R_O_N_M_A_N 13 августа 2018, 10:52

      *Роналду)), который Криштиано

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