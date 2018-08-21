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Главный судья:
Фабрицио Паскуа (Тиволи)
Материалы

Кьево - Ювентус

18.08.2018, Суббота, 19:00 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 1 тур Кьево - Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
27 января, суббота 22:45 Кьево 0:2 Ювентус
3 тур
9 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:0 Кьево
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Кьево
12 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:30 Кьево 0:4 Ювентус
3 тур
12 сентября, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Кьево
1 тур
30 августа, суббота 20:00 Кьево 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Ювентус 3:1 Кьево
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Кьево 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 15:30 Кьево 1:2 Ювентус
4 тур
22 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Кьево
7 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
9 мая, понедельник 22:45 Ювентус 2:2 Кьево
17 тур
19 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Кьево 1:0 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Кьево
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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