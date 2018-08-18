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    Лоренцо Д'Анна

    Тренер
    Имя Лоренцо
    Фамилия Д'Анна
    Гражданство Италия
    Дата рождения 29 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кьево 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2018 Кьево 2 : 3 Ювентус
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