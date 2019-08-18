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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 18 августа 2019
Кальяри
18.08.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кальяри - Кьево
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
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Информация о матче
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