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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - СПАЛ
Кьево - СПАЛ: обзор матча 04 мая 2019
Кьево
04.05.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 4
Завершен
СПАЛ
8'
Фелипе
47'
С. Флоккари
55'
Фелипе
81'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - СПАЛ
81'
ГОЛ! 0:4!
Я. Куртич
Пас отдал
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
А. Диуссе
60'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
Фелипе
Пас отдал
А. Мургиа
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Пас отдал
Я. Куртич
Желтая карточка
Ф. Депаоли
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
Фелипе
Пас отдал
А. Мургиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кьево
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-1-2-1
1
Шемпер
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
23
Депаоли
69
Ригони
56
Хетемай
25
Вигнато
69
Меджиорини
4-2-3
11
Мургиа
29
Лаццари
15
Сионек
33
Бонифази
27
Фелипе
27
Куртич
6
Миссироли
93
Фарес
37
Петанья
10
Флоккари
Остались в запасе
Кьево
СПАЛ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Кьево - СПАЛ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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