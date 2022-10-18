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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - СПАЛ
Дженоа - СПАЛ: обзор матча 18 октября 2022
Дженоа
18.10.2022, вторник, 19:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Дженоа - СПАЛ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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Дженоа
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«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
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2025.01.25 10:35
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