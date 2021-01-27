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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - СПАЛ
Ювентус - СПАЛ: обзор матча 27 января 2021
Ювентус
27.01.2021, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
СПАЛ
16'
А. Мората (П)
33'
Д. Фработта
78'
Д. Кулушевски
90+4'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - СПАЛ
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кьеза
90'
+4
Замена
У. МакКенни
️️️️
Н. Фаджоли
87'
86'
Замена
F. Viviani
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
А. Рабьо
85'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
81'
80'
Желтая карточка
М. Валоти
ГОЛ! 3:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Ф. Кьеза
78'
Замена
А. Сандро
️️️️
Д. Фработта
67'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Мората
67'
66'
Замена
М. Валоти
️️️️
С. Эспозито
50'
Желтая карточка
Л. Серникола
46'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Викари
46'
Замена
М. Сала
️️️️
Л. Раньери
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Ф. Бернардески
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фработта
Пас отдал
Д. Кулушевски
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мората
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
24
Лоренцо Дикман
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
6
Симоне Миссироли
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
СПАЛ
20
Демба Тиам
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
3
Дрэгушин
7
Фработта
4
де Лигт
28
Демирал
44
Фаджоли
21
Рэмзи
21
Кулушевски
12
Рабьо
10
Бернардески
21
Мората
3-3-1-1-2
99
Бериша
17
Серникола
5
Околи
34
Викари
24
Дикман
94
Эспозито
6
Раньери
6
Миссироли
19
Сек
10
Флоккари
17
Бриньола
21
Мората
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Мората
7
Фработта
26
Сандро
26
Сандро
7
Фработта
10
Бернардески
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
10
Бернардески
44
Фаджоли
29
МакКенни
29
МакКенни
44
Фаджоли
6
Миссироли
24
24
6
Миссироли
6
Раньери
3
Сала
3
Сала
6
Раньери
34
Викари
4
Томович
4
Томович
34
Викари
94
Эспозито
10
Валоти
10
Валоти
94
Эспозито
Остались в запасе
Ювентус
СПАЛ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
9
Лука Моро
ЦФ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
20
Демба Тиам
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
9
Лука Моро
ЦФ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
20
Демба Тиам
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Ювентус - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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