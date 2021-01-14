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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - СПАЛ
Сассуоло - СПАЛ: обзор матча 14 января 2021
Сассуоло
14.01.2021, четверг, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
СПАЛ
49'
С. Миссироли
58'
Л. Дикман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сассуоло - СПАЛ
90'
+1
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Э. Бриньола
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
85'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
М. Лопес
68'
68'
Замена
Л. Раньери
️️️️
R. Spaltro
68'
Замена
М. Сала
️️️️
М. Д'Алессандро
Желтая карточка
М. Мюлдюр
66'
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дикман
Пас отдал
М. Д'Алессандро
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Миссироли
Красная карточка
Ф. Джуричич
47'
46'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Викари
Замена
Н. Скьяппакассе
️️️️
Ж. Бога
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
24
Лоренцо Дикман
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
СПАЛ
20
Демба Тиам
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Демба Сек
ПВ
14
Stefano Minelli
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
4-2-3-1
25
Пеголо
6
Марлон
13
Пелузо
13
Рожерио
18
Мюлдюр
14
Мба Обьянг
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
98
Оддеи
18
Распадори
3-1-2-3
11
Мургиа
24
Дикман
34
Викари
17
Серникола
6
Миссироли
77
Д'Алессандро
29
Ди Франческо
10
Флоккари
36
17
Бриньола
13
Бога
11
Скьяппакассе
11
Скьяппакассе
13
Бога
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
20
Лопес
17
Гараслин
17
Гараслин
20
Лопес
77
Д'Алессандро
3
Сала
3
Сала
77
Д'Алессандро
36
6
Раньери
6
Раньери
36
17
Бриньола
7
Стрефецца
7
Стрефецца
17
Бриньола
34
Викари
4
Томович
4
Томович
34
Викари
Остались в запасе
Сассуоло
СПАЛ
26
Алессандро Меркати
ЦП
80
Стефано Турати
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
47
Андреа Консильи
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
14
Stefano Minelli
ЦФ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
19
Демба Сек
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
20
Демба Тиам
ВР
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
26
Алессандро Меркати
ЦП
80
Стефано Турати
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
47
Андреа Консильи
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
14
Stefano Minelli
ЦФ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
19
Демба Сек
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
20
Демба Тиам
ВР
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сассуоло - СПАЛ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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