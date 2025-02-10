Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков

Экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан высказался про обвинения в свой адрес.
- Футболиста арестовали в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.
- Через несколько дней его отпустили.
«Мой допрос длился четыре часа. Уже наступил вечер, поэтому было поздно представать перед следственным судьей. Мне сказали, что я проведу ночь в камере. Затем новость быстро распространилась...
Было такое ощущение, будто арестовали Пабло Эскобара, но я не имею никакого отношения к этим делам о наркотиках, с которыми был связан мой друг.
Мне не задавали никаких вопросов о наркотиках. Следователи хотели узнать, прежде всего, какие отношения у меня были с этим человеком», – заявил Наингголан.