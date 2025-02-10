Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков

Экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан высказался про обвинения в свой адрес.

Футболиста арестовали в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.

Через несколько дней его отпустили.

«Мой допрос длился четыре часа. Уже наступил вечер, поэтому было поздно представать перед следственным судьей. Мне сказали, что я проведу ночь в камере. Затем новость быстро распространилась...

Было такое ощущение, будто арестовали Пабло Эскобара, но я не имею никакого отношения к этим делам о наркотиках, с которыми был связан мой друг.

Мне не задавали никаких вопросов о наркотиках. Следователи хотели узнать, прежде всего, какие отношения у меня были с этим человеком», – заявил Наингголан.