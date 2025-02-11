Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме

Полузащитник «Локерен-Темсе» Раджа Наингголан рассказал о пребывании в тюрьме по делу о контрабанде наркотиков.
«Тюрьма – это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твое имя втаптывают в грязь, меня представили как наркоторговца... Я убежден в том, что за мной нет никакой вины», – сказал Наингголан.
В январе Наингголан был задержан бельгийской полицией в связи с расследованием дела о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена. Через несколько дней футболиста освободили из-под ареста.
- Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров игрока был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации.
- Также полузащитника регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.
- 36-летний Наингголан подписал контракт с клубом второго по статусу бельгийского дивизиона «Локерен-Темсе» 22 января. Он успел провести за него 1 матч и забить 1 гол до задержания. После освобождения Наингголан сыграл еще 1 встречу.
- Ранее он выступал за «Рому», «Интер», «Кальяри», «Пьячцену», «СПАЛ», «Антверпен» и индонезийский клуб «Бхаянгкара». Наингголан выигрывал титулы чемпиона Италии и Бельгии.
- За сборную Бельгии провел 30 матчей, забил 6 мячей. Участвовал в Евро-2016.