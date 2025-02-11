Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме

Полузащитник «Локерен-Темсе» Раджа Наингголан рассказал о пребывании в тюрьме по делу о контрабанде наркотиков.

«Тюрьма – это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твое имя втаптывают в грязь, меня представили как наркоторговца... Я убежден в том, что за мной нет никакой вины», – сказал Наингголан.

В январе Наингголан был задержан бельгийской полицией в связи с расследованием дела о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена. Через несколько дней футболиста освободили из-под ареста.