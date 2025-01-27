Наингголан арестован за контрабанду наркотиков

Бельгийская полиция арестовала 36-летнего полузащитника «Локерен-Темсе» Раджу Наингголана в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали более 30 домов в Антверпене и Брюсселе. Во время обыска в доме бельгийского хавбека один из его автомобилей (Smart Brabus) был отбуксирован.

«Мы можем подтвердить, что футболист Р. Н. был лишен свободы в рамках этого дела. Учитывая, что допросы в настоящее время продолжаются, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе никаких дальнейших комментариев даваться не будет», – сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров игрока был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации.

Также полузащитника регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.