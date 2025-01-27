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Наингголан арестован за контрабанду наркотиков

Бельгийская полиция арестовала 36-летнего полузащитника «Локерен-Темсе» Раджу Наингголана в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали более 30 домов в Антверпене и Брюсселе. Во время обыска в доме бельгийского хавбека один из его автомобилей (Smart Brabus) был отбуксирован.

«Мы можем подтвердить, что футболист Р. Н. был лишен свободы в рамках этого дела. Учитывая, что допросы в настоящее время продолжаются, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе никаких дальнейших комментариев даваться не будет», – сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров игрока был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации.

Также полузащитника регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.

  • 36-летний Наингголан подписал контракт с клубом второго по статусу бельгийского дивизиона «Локерен-Темсе» 22 января, успели провест за него 1 матч и забить 1 гол.
  • Ранее он выступал за «Рому», «Интер», «Кальяри», «Пьячцену», «СПАЛ», «Антверпен» и индонезийский клуб «Бхаянгкара».
  • Наингголан в ходе карьеры выигрывал титулы чемпиона Италии и Бельгии.
  • За сборную Бельгии провел 30 матчей, забил 6 мячей. Участвовал на Евро-2016.

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Источник: Het Nieuwsblad

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Комментарии (5)
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7:1
1737983903
мне кажется, что тут будет к месту довольно банальный коммент про его будущего сокамерника из тарасятника)
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Мордаванин
1737984080
незря его взенит не взяли десять лет назад терь только врасширенный розовый шорт-лист там таких любят))
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JIEGEHDA
1737989759
Промесс передает искренние соболезнования
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