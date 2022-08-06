Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луиджи Ди Бьяджо

    Тренер
    Имя Луиджи
    Фамилия Ди Бьяджо
    Команда СПАЛ
    Гражданство Италия
    Дата рождения 3 июня 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СПАЛ 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Эмполи 1 : 2 СПАЛ
    18.10.2022 Дженоа 1 : 0 СПАЛ
    • Читайте нас: 
    11