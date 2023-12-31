Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
КАН
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Сборные
Кубок Азии
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Серия В:
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Главная
Италия. Серия B
Команды
Главные новости
27 января
21:25
Фото
Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки
4 января
12:03
Черышев прокомментировал возможный переход в РПЛ
3
3 января
10:53
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
31 декабря 2023
16:46
«Венеция» хочет расстаться с Черышевым
1
22 декабря 2023
13:15
Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ
6
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
27 января
21:25
Фото
Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки
11 января
13:57
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
8 января
12:41
Представители Черышева отвергли возможность трансфера игрока в Россию зимой
1
12:11
Президент «Урала» высказался о трансфере Черышева
08:30
Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока
5 января
10:37
Черышев рассказал, когда последний раз общался с Карпиным
4 января
13:34
Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета
13:07
Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли
1
12:03
Черышев прокомментировал возможный переход в РПЛ
3
3 января
10:53
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2 января
19:31
В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду
2
31 декабря 2023
16:46
«Венеция» хочет расстаться с Черышевым
1
27 декабря 2023
21:29
Черышев подешевел на Transfermarkt
2
26 декабря 2023
18:14
Черышев-старший выделил качества, в которых сын Денис ему уступает
22 декабря 2023
13:54
Черышев высказался о недостатке игрового времени в «Венеции»
13:15
Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ
6
16 декабря 2023
17:13
Черышев – о Черчесове: «Смесь страха и уважения»
14 декабря 2023
21:46
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2
25 ноября 2023
11:42
Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»
13 ноября 2023
13:06
Фабрегас стал и.о. главного тренера клуба из Италии
08:08
Фабрегас возглавит итальянский клуб
9 ноября 2023
12:59
Мостовой дал совет Черышеву, как реанимировать карьеру
2
23 августа 2023
11:32
Стал известен клуб, в котором Черышев проведет сезон-2023/24
1
10 июля 2016
17:27
Фото
Брокки возглавил «Брешию»
1
10 июня 2016
09:15
Аллегри рад возвращению «Пескары» в Серию А
2
00:05
«Пескара» в шестой раз вышла в Серию А
2
28 мая 2016
11:12
Бомбардир второго дивизиона Италии перейдет в «Ювентус»
4
16 мая 2016
23:51
Лападула: «Тяжело отказать «Ювентусу»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Италия. Серия B
Команды
Италия. Серия B. Команды
Асколи
(Асколи-Пичено)
Бари
(Бари)
Брешиа
(Брешиа)
Венеция
(Венеция)
Зюйдтироль
(Брессаноне)
Катанцаро
(Катанцаро)
Козенца
(Козенца)
Комо
(Комо)
Кремонезе
(Кремона)
Лекко
(Лекко)
Модена
(Модена)
Палермо
(Палермо)
Парма
(Парма)
Пиза
(Пиза)
Реджана 1919
(Реджо-ди-Эмилия)
Сампдория
(Генуя)
Специя
(Ла Специя)
Тернана
(Терни)
Феральписало
(Сало)
Циттаделла
(Циттаделла)
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+