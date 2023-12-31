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    Италия. Серия B. Команды

    Асколи
    (Асколи-Пичено)
    Бари
    (Бари)
    Брешиа
    (Брешиа)
    Венеция
    (Венеция)
    Зюйдтироль
    (Брессаноне)
    Катанцаро
    (Катанцаро)
    Козенца
    (Козенца)
    Комо
    (Комо)
    Кремонезе
    (Кремона)
    Лекко
    (Лекко)
    Модена
    (Модена)
    Палермо
    (Палермо)
    Парма
    (Парма)
    Пиза
    (Пиза)
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