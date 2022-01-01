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Италия. Серия B
Футбольные тренеры
Италия. Серия В 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Ди Франческо Эусебио
Венеция
2
Индзаги Филиппо
Палермо
3
Земан Зденек
Пескара
4
Неста Алессандро
Авеллино
5
Д'Аверса Роберто
-
6
Кастори Фабрицио
Зюйдтироль
7
Марино Паскуале
Бари
8
Коул Эшли
-
9
Виали Вильям
Реджана 1919
10
Поссанзини Давиде
Мантова
11
Миньяни Микеле
-
12
Калабро Никола Антонио
Каррарезе
13
Пальюка Гидо
-
14
Виварини Винченцо
-
15
Д'Анджело Лука
Специя
16
Бьянко Паоло
Монца
17
Дионизи Алессио
Эмполи
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