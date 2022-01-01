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Италия. Серия B
Футбольные стадионы
Италия. Серия В 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Луиджи Феррарис
Генуя
36 703
2
Читта дель Триколоре
Реджо-Эмилия
20 084
3
Карло Кастеллани
Эмполи
19 847
4
Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
7 426
5
У-Пауэр
Монца
18 568
6
Ренцо Барбера
Палермо
36 349
7
Бенито Стирпе
Фрозиноне
16 227
8
Альберто Пикко
Специа
11 466
9
Адриатико
Пескара
24 400
10
Дино Мануцци
Чезена
23 860
11
Сан Никола
Бари
61 673
12
Ромео Менти
Кастелламмаре-ди-Стабия
13 000
13
Никола Чераволо
Катанцаро
14 650
14
Альберто Бралья
Модена
21 151
15
Партенио-Адриано Ломбарди
Авеллино
26 000
16
Данило Мартелли
Мантуя
5 423
17
Стадио Друсо
Больцано
5 539
18
Стадио дей Марми
Каррара
3 520
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