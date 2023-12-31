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    Италия. Серия В - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Даниэле Казираги Зюйдтироль 21 12 8 0.57
    2 Массимо Кода Кремонезе 20 11 2 0.55
    3 Педру Мендеш Асколи 23 10 3 0.43
    4 Патрик Кутроне Комо 22 9 0 0.41
    5 Деннис Ман Парма 19 9 2 0.47
    6 Йоэль Похьянпало Венеция 18 9 3 0.50
    7 Дженнаро Тутино Козенца 21 8 2 0.38
    8 Маттео Луиджи Брунори Палермо 23 8 2 0.35
    9 Якопо Сегре Палермо 20 7 0 0.35
    10 Томмазо Бьяши Катанцаро 22 7 0 0.32
    11 Антонио Раймондо Тернана 23 7 0 0.30
    12 Кристиан Гюткьяер Венеция 23 7 1 0.30
    13 Джузеппе Сибилли Бари 21 7 2 0.33
    14 Маттиа Валоти Пиза 20 7 3 0.35
    15 Адриан Бенедичак Парма 21 7 5 0.33
    16 Лука Пандольфи Циттаделла 17 6 0 0.35
    17 Пьетро Иеммелло Катанцаро 19 6 0 0.32
    18 Николо Бусо Лекко 20 6 0 0.30
    19 Яри Вандепутте Катанцаро 22 6 1 0.27
    20 Дженнаро Боррелли Брешиа 23 6 1 0.26
    21 Габриэле Мончини Брешиа 23 6 2 0.26
    22 Себастьяно Эспозито Сампдория 16 5 0 0.31
    23 Седрик Гондо Реджана 1919 17 5 0 0.29
    24 Натан Гирма Реджана 1919 18 5 0 0.28
    25 Николас Пьерини Венеция 21 5 0 0.24
    26 Джанлука Бусио Венеция 21 5 0 0.24
    27 Адриан Бернабе Парма 23 5 0 0.22
    28 Andrija Novakovich Лекко 23 5 0 0.22
    29 Alessandro Gabrielloni Комо 23 5 0 0.22
    30 Фабио Борини Сампдория 13 5 3 0.38
    31 Рафаэль Одогву Зюйдтироль 17 4 0 0.24
    32 Фабио Депаоли Сампдория 18 4 0 0.22
    33 Лео Штулац Палермо 18 4 0 0.22
    34 Жанис Антист Реджана 1919 20 4 0 0.20
    35 Маттиа Компаньон Феральписало 21 4 0 0.19
    36 Биркир Бьярнасон Брешиа 22 4 0 0.18
    37 Karlo Butić Феральписало 22 4 0 0.18
    38 Таннер Тессманн Венеция 22 4 0 0.18
    39 Алессио Вита Циттаделла 22 4 0 0.18
    40 Тиаго Касасола Тернана 22 4 0 0.18
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Яри Вандепутте Катанцаро 22 8
    2 Деннис Ман Парма 19 5
    3 Франко Лепоре Лекко 21 5
    4 Франко Васкес Кремонезе 22 5
    5 Деннис Йонсен Венеция, Кремонезе 22 5
    6 Франческо Ди Мариано Палермо 17 4
    7 Пьетро Иеммелло Катанцаро 19 4
    8 Джакомо Чало Козенца 19 4
    9 Николас Галацци Брешиа 19 4
    10 Леонардо Серникола Кремонезе 22 4
    11 Анже-Йоан Бонни Парма 22 4
    12 Артур Ионицэ Лекко 23 4
    13 Никола Валенте Палермо 10 3
    14 Марко Д'Алессандро Пиза 11 3
    15 Элвис Кабаши Реджана 1919 15 3
    16 Джакомо Манцари Асколи, Феральписало 15 3
    17 Роберто Инсинье Палермо 17 3
    18 Мануэль Де Лука Сампдория 17 3
    19 Леонардо Манкузо Палермо 17 3
    20 Валерио Верре Сампдория 18 3
    21 Николас Иоанну Комо 18 3
    22 Лиам Хендерсон Палермо 18 3
    23 Эдоардо Пьераньоло Реджана 1919 18 3
    24 Симоне Дави Зюйдтироль 18 3
    25 Диего Фальчинелли Модена, Специя 19 3
    26 Davide Di Molfetta Феральписало 19 3
    27 Симон Сом Парма 20 3
    28 Лукас Да Кунья Комо 21 3
    29 Marco Curto Комо 21 3
    30 Даниэле Казираги Зюйдтироль 21 3
    31 Джузеппе Сибилли Бари 21 3
    32 Мануэль Маррас Козенца 21 3
    33 Сальваторе Эспозито Специя 22 3
    34 Mattia Felici Феральписало 22 3
    35 Сесар Фаллетти Тернана, Кремонезе 22 3
    36 Адриан Бернабе Парма 23 3
    37 Пабло Родригес Асколи 23 3
    38 Яя Каллон Бари 4 2
    39 Гаэтано Летизия Феральписало 10 2
    40 Габриэль Шарпантье Парма 12 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Даниэле Казираги Зюйдтироль 21 12 3 15
    2 Деннис Ман Парма 19 9 5 14
    3 Яри Вандепутте Катанцаро 22 6 8 14
    4 Массимо Кода Кремонезе 20 11 2 13
    5 Педру Мендеш Асколи 23 10 2 12
    6 Патрик Кутроне Комо 22 9 2 11
    7 Йоэль Похьянпало Венеция 18 9 1 10
    8 Пьетро Иеммелло Катанцаро 19 6 4 10
    9 Дженнаро Тутино Козенца 21 8 2 10
    10 Джузеппе Сибилли Бари 21 7 3 10
    11 Маттео Луиджи Брунори Палермо 23 8 2 10
    12 Якопо Сегре Палермо 20 7 2 9
    13 Томмазо Бьяши Катанцаро 22 7 2 9
    14 Лука Пандольфи Циттаделла 17 6 2 8
    15 Маттиа Валоти Пиза 20 7 1 8
    16 Адриан Бенедичак Парма 21 7 1 8
    17 Франко Лепоре Лекко 21 3 5 8
    18 Деннис Йонсен Венеция, Кремонезе 22 3 5 8
    19 Адриан Бернабе Парма 23 5 3 8
    20 Себастьяно Эспозито Сампдория 16 5 2 7
    21 Николо Бусо Лекко 20 6 1 7
    22 Николас Пьерини Венеция 21 5 2 7
    23 Джанлука Бусио Венеция 21 5 2 7
    24 Артур Ионицэ Лекко 23 3 4 7
    25 Кристиан Гюткьяер Венеция 23 7 0 7
    26 Антонио Раймондо Тернана 23 7 0 7
    27 Дженнаро Боррелли Брешиа 23 6 1 7
    28 Фабио Борини Сампдория 13 5 1 6
    29 Леонардо Манкузо Палермо 17 3 3 6
    30 Николас Иоанну Комо 18 3 3 6
    31 Фабио Депаоли Сампдория 18 4 2 6
    32 Лео Штулац Палермо 18 4 2 6
    33 Натан Гирма Реджана 1919 18 5 1 6
    34 Лукас Да Кунья Комо 21 3 3 6
    35 Франко Васкес Кремонезе 22 1 5 6
    36 Таннер Тессманн Венеция 22 4 2 6
    37 Анже-Йоан Бонни Парма 22 2 4 6
    38 Габриэле Мончини Брешиа 23 6 0 6
    39 Andrija Novakovich Лекко 23 5 1 6
    40 Alessandro Gabrielloni Комо 23 5 1 6
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Симоне Бранка Циттаделла 19 12
    2 Алессандро Бьянко Реджана 1919 21 12
    3 Джузеппе Беллуски Асколи 17 10
    4 Матеуш Прашелик Козенца 14 9
    5 Валерио Ди Чезаре Бари 16 9
    6 Томмазо Д'Орацио Козенца 16 9
    7 Валерио Верре Сампдория 18 9
    8 Микаэль Вентури Козенца 20 9
    9 Давиде Балестреро Феральписало 21 9
    10 Джованни Крочата Лекко 22 9
    11 Мариуш Марин Пиза 17 8
    12 Лука Чеппителли Феральписало 19 8
    13 Якуб Лабойко Тернана 19 8
    14 Алессандро Сальви Циттаделла 19 8
    15 Стефано Скогнамилло Катанцаро 21 8
    16 Алессандро Серсанти Лекко 22 8
    17 Марко Насти Бари 22 8
    18 Элвис Кабаши Реджана 1919 15 7
    19 Андреа Кистана Брешиа 15 7
    20 Aldo Florenzi Козенца 15 7
    21 Фабио Депаоли Сампдория 18 7
    22 Натан Гирма Реджана 1919 18 7
    23 Димитриос Николау Специя 20 7
    24 Франческо Кассата Специя 20 7
    25 Симоне Канестрелли Пиза 20 7
    26 Лоренцо Кариссони Циттаделла 20 7
    27 Рашид Куда Специя 20 7
    28 Андреа Масиелло Зюйдтироль 21 7
    29 Сесар Фаллетти Тернана, Кремонезе 22 7
    30 Бен Лассин Коне Комо 12 6
    31 Матс Лемменс Лекко 12 6
    32 Facundo González Сампдория 16 6
    33 Никола Фаласко Асколи 17 6
    34 Димитри Бизоли Брешиа 18 6
    35 Франческо Ди Таччио Асколи 19 6
    36 Маттео Бьянкетти Кремонезе 20 6
    37 Samuel Giovane Асколи 20 6
    38 Салим Диаките Тернана, Палермо 20 6
    39 Джакомо Ольцер Брешиа 21 6
    40 Marco Curto Комо 21 6
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Джузеппе Беллуски Асколи 17 2
    2 Марсель Бюхель Асколи 1 1
    3 Кевин Миранда Катанцаро 1 1
    4 Антуан Эно Парма 2 1
    5 Leonardo Benedetti Сампдория 6 1
    6 Jérémy Ménez Бари 6 1
    7 Хьортур Херманнссон Пиза 7 1
    8 Ivan Marconi Палермо 8 1
    9 Лука Чигарини Реджана 1919 9 1
    10 Альбин Экдаль Специя 9 1
    11 Джузеппе Куомо Зюйдтироль 9 1
    12 Филиппо Сгарби Козенца, Тернана 9 1
    13 Гаэтано Летизия Феральписало 10 1
    14 Марко Оливьери Венеция 10 1
    15 Кес де Бур Тернана 10 1
    16 Антонино ла Гумина Сампдория 11 1
    17 Николо Бертола Специя 11 1
    18 Максим Леверб Пиза 11 1
    19 Адам Надь Пиза, Специя 12 1
    20 Лука Лочошвили Кремонезе 12 1
    21 Бен Лассин Коне Комо 12 1
    22 Матс Лемменс Лекко 12 1
    23 Андреа Оливери Катанцаро 13 1
    24 Пайтим Касами Сампдория 14 1
    25 Андреа Фавилли Тернана 14 1
    26 Матеуш Прашелик Козенца 14 1
    27 Марко Капуано Тернана 15 1
    28 Даниэле Базелли Комо 15 1
    29 Валерио Ди Чезаре Бари 16 1
    30 Артуро Калабрези Пиза 16 1
    31 Лука Раванелли Кремонезе 16 1
    32 Шимон Журковски Специя 16 1
    33 Валентин Антов Кремонезе 16 1
    34 Томмазо Барбиери Пиза 16 1
    35 Мариуш Марин Пиза 17 1
    36 Бьярки Стейнн Бьяркасон Венеция 17 1
    37 Никола Фаласко Асколи 17 1
    38 Франческо Форте Козенца, Асколи 18 1
    39 Лео Штулац Палермо 18 1
    40 Эдоардо Пьераньоло Реджана 1919 18 1
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