Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Даниэле Казираги
|Зюйдтироль
|21
|12
|8
|0.57
|2
|Массимо Кода
|Кремонезе
|20
|11
|2
|0.55
|3
|Педру Мендеш
|Асколи
|23
|10
|3
|0.43
|4
|Патрик Кутроне
|Комо
|22
|9
|0
|0.41
|5
|Деннис Ман
|Парма
|19
|9
|2
|0.47
|6
|Йоэль Похьянпало
|Венеция
|18
|9
|3
|0.50
|7
|Дженнаро Тутино
|Козенца
|21
|8
|2
|0.38
|8
|Маттео Луиджи Брунори
|Палермо
|23
|8
|2
|0.35
|9
|Якопо Сегре
|Палермо
|20
|7
|0
|0.35
|10
|Томмазо Бьяши
|Катанцаро
|22
|7
|0
|0.32
|11
|Антонио Раймондо
|Тернана
|23
|7
|0
|0.30
|12
|Кристиан Гюткьяер
|Венеция
|23
|7
|1
|0.30
|13
|Джузеппе Сибилли
|Бари
|21
|7
|2
|0.33
|14
|Маттиа Валоти
|Пиза
|20
|7
|3
|0.35
|15
|Адриан Бенедичак
|Парма
|21
|7
|5
|0.33
|16
|Лука Пандольфи
|Циттаделла
|17
|6
|0
|0.35
|17
|Пьетро Иеммелло
|Катанцаро
|19
|6
|0
|0.32
|18
|Николо Бусо
|Лекко
|20
|6
|0
|0.30
|19
|Яри Вандепутте
|Катанцаро
|22
|6
|1
|0.27
|20
|Дженнаро Боррелли
|Брешиа
|23
|6
|1
|0.26
|21
|Габриэле Мончини
|Брешиа
|23
|6
|2
|0.26
|22
|Себастьяно Эспозито
|Сампдория
|16
|5
|0
|0.31
|23
|Седрик Гондо
|Реджана 1919
|17
|5
|0
|0.29
|24
|Натан Гирма
|Реджана 1919
|18
|5
|0
|0.28
|25
|Николас Пьерини
|Венеция
|21
|5
|0
|0.24
|26
|Джанлука Бусио
|Венеция
|21
|5
|0
|0.24
|27
|Адриан Бернабе
|Парма
|23
|5
|0
|0.22
|28
|Andrija Novakovich
|Лекко
|23
|5
|0
|0.22
|29
|Alessandro Gabrielloni
|Комо
|23
|5
|0
|0.22
|30
|Фабио Борини
|Сампдория
|13
|5
|3
|0.38
|31
|Рафаэль Одогву
|Зюйдтироль
|17
|4
|0
|0.24
|32
|Фабио Депаоли
|Сампдория
|18
|4
|0
|0.22
|33
|Лео Штулац
|Палермо
|18
|4
|0
|0.22
|34
|Жанис Антист
|Реджана 1919
|20
|4
|0
|0.20
|35
|Маттиа Компаньон
|Феральписало
|21
|4
|0
|0.19
|36
|Биркир Бьярнасон
|Брешиа
|22
|4
|0
|0.18
|37
|Karlo Butić
|Феральписало
|22
|4
|0
|0.18
|38
|Таннер Тессманн
|Венеция
|22
|4
|0
|0.18
|39
|Алессио Вита
|Циттаделла
|22
|4
|0
|0.18
|40
|Тиаго Касасола
|Тернана
|22
|4
|0
|0.18
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Яри Вандепутте
|Катанцаро
|22
|8
|2
|Деннис Ман
|Парма
|19
|5
|3
|Франко Лепоре
|Лекко
|21
|5
|4
|Франко Васкес
|Кремонезе
|22
|5
|5
|Деннис Йонсен
|Венеция, Кремонезе
|22
|5
|6
|Франческо Ди Мариано
|Палермо
|17
|4
|7
|Пьетро Иеммелло
|Катанцаро
|19
|4
|8
|Джакомо Чало
|Козенца
|19
|4
|9
|Николас Галацци
|Брешиа
|19
|4
|10
|Леонардо Серникола
|Кремонезе
|22
|4
|11
|Анже-Йоан Бонни
|Парма
|22
|4
|12
|Артур Ионицэ
|Лекко
|23
|4
|13
|Никола Валенте
|Палермо
|10
|3
|14
|Марко Д'Алессандро
|Пиза
|11
|3
|15
|Элвис Кабаши
|Реджана 1919
|15
|3
|16
|Джакомо Манцари
|Асколи, Феральписало
|15
|3
|17
|Роберто Инсинье
|Палермо
|17
|3
|18
|Мануэль Де Лука
|Сампдория
|17
|3
|19
|Леонардо Манкузо
|Палермо
|17
|3
|20
|Валерио Верре
|Сампдория
|18
|3
|21
|Николас Иоанну
|Комо
|18
|3
|22
|Лиам Хендерсон
|Палермо
|18
|3
|23
|Эдоардо Пьераньоло
|Реджана 1919
|18
|3
|24
|Симоне Дави
|Зюйдтироль
|18
|3
|25
|Диего Фальчинелли
|Модена, Специя
|19
|3
|26
|Davide Di Molfetta
|Феральписало
|19
|3
|27
|Симон Сом
|Парма
|20
|3
|28
|Лукас Да Кунья
|Комо
|21
|3
|29
|Marco Curto
|Комо
|21
|3
|30
|Даниэле Казираги
|Зюйдтироль
|21
|3
|31
|Джузеппе Сибилли
|Бари
|21
|3
|32
|Мануэль Маррас
|Козенца
|21
|3
|33
|Сальваторе Эспозито
|Специя
|22
|3
|34
|Mattia Felici
|Феральписало
|22
|3
|35
|Сесар Фаллетти
|Тернана, Кремонезе
|22
|3
|36
|Адриан Бернабе
|Парма
|23
|3
|37
|Пабло Родригес
|Асколи
|23
|3
|38
|Яя Каллон
|Бари
|4
|2
|39
|Гаэтано Летизия
|Феральписало
|10
|2
|40
|Габриэль Шарпантье
|Парма
|12
|2
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Даниэле Казираги
|Зюйдтироль
|21
|12
|3
|15
|2
|Деннис Ман
|Парма
|19
|9
|5
|14
|3
|Яри Вандепутте
|Катанцаро
|22
|6
|8
|14
|4
|Массимо Кода
|Кремонезе
|20
|11
|2
|13
|5
|Педру Мендеш
|Асколи
|23
|10
|2
|12
|6
|Патрик Кутроне
|Комо
|22
|9
|2
|11
|7
|Йоэль Похьянпало
|Венеция
|18
|9
|1
|10
|8
|Пьетро Иеммелло
|Катанцаро
|19
|6
|4
|10
|9
|Дженнаро Тутино
|Козенца
|21
|8
|2
|10
|10
|Джузеппе Сибилли
|Бари
|21
|7
|3
|10
|11
|Маттео Луиджи Брунори
|Палермо
|23
|8
|2
|10
|12
|Якопо Сегре
|Палермо
|20
|7
|2
|9
|13
|Томмазо Бьяши
|Катанцаро
|22
|7
|2
|9
|14
|Лука Пандольфи
|Циттаделла
|17
|6
|2
|8
|15
|Маттиа Валоти
|Пиза
|20
|7
|1
|8
|16
|Адриан Бенедичак
|Парма
|21
|7
|1
|8
|17
|Франко Лепоре
|Лекко
|21
|3
|5
|8
|18
|Деннис Йонсен
|Венеция, Кремонезе
|22
|3
|5
|8
|19
|Адриан Бернабе
|Парма
|23
|5
|3
|8
|20
|Себастьяно Эспозито
|Сампдория
|16
|5
|2
|7
|21
|Николо Бусо
|Лекко
|20
|6
|1
|7
|22
|Николас Пьерини
|Венеция
|21
|5
|2
|7
|23
|Джанлука Бусио
|Венеция
|21
|5
|2
|7
|24
|Артур Ионицэ
|Лекко
|23
|3
|4
|7
|25
|Кристиан Гюткьяер
|Венеция
|23
|7
|0
|7
|26
|Антонио Раймондо
|Тернана
|23
|7
|0
|7
|27
|Дженнаро Боррелли
|Брешиа
|23
|6
|1
|7
|28
|Фабио Борини
|Сампдория
|13
|5
|1
|6
|29
|Леонардо Манкузо
|Палермо
|17
|3
|3
|6
|30
|Николас Иоанну
|Комо
|18
|3
|3
|6
|31
|Фабио Депаоли
|Сампдория
|18
|4
|2
|6
|32
|Лео Штулац
|Палермо
|18
|4
|2
|6
|33
|Натан Гирма
|Реджана 1919
|18
|5
|1
|6
|34
|Лукас Да Кунья
|Комо
|21
|3
|3
|6
|35
|Франко Васкес
|Кремонезе
|22
|1
|5
|6
|36
|Таннер Тессманн
|Венеция
|22
|4
|2
|6
|37
|Анже-Йоан Бонни
|Парма
|22
|2
|4
|6
|38
|Габриэле Мончини
|Брешиа
|23
|6
|0
|6
|39
|Andrija Novakovich
|Лекко
|23
|5
|1
|6
|40
|Alessandro Gabrielloni
|Комо
|23
|5
|1
|6
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Симоне Бранка
|Циттаделла
|19
|12
|2
|Алессандро Бьянко
|Реджана 1919
|21
|12
|3
|Джузеппе Беллуски
|Асколи
|17
|10
|4
|Матеуш Прашелик
|Козенца
|14
|9
|5
|Валерио Ди Чезаре
|Бари
|16
|9
|6
|Томмазо Д'Орацио
|Козенца
|16
|9
|7
|Валерио Верре
|Сампдория
|18
|9
|8
|Микаэль Вентури
|Козенца
|20
|9
|9
|Давиде Балестреро
|Феральписало
|21
|9
|10
|Джованни Крочата
|Лекко
|22
|9
|11
|Мариуш Марин
|Пиза
|17
|8
|12
|Лука Чеппителли
|Феральписало
|19
|8
|13
|Якуб Лабойко
|Тернана
|19
|8
|14
|Алессандро Сальви
|Циттаделла
|19
|8
|15
|Стефано Скогнамилло
|Катанцаро
|21
|8
|16
|Алессандро Серсанти
|Лекко
|22
|8
|17
|Марко Насти
|Бари
|22
|8
|18
|Элвис Кабаши
|Реджана 1919
|15
|7
|19
|Андреа Кистана
|Брешиа
|15
|7
|20
|Aldo Florenzi
|Козенца
|15
|7
|21
|Фабио Депаоли
|Сампдория
|18
|7
|22
|Натан Гирма
|Реджана 1919
|18
|7
|23
|Димитриос Николау
|Специя
|20
|7
|24
|Франческо Кассата
|Специя
|20
|7
|25
|Симоне Канестрелли
|Пиза
|20
|7
|26
|Лоренцо Кариссони
|Циттаделла
|20
|7
|27
|Рашид Куда
|Специя
|20
|7
|28
|Андреа Масиелло
|Зюйдтироль
|21
|7
|29
|Сесар Фаллетти
|Тернана, Кремонезе
|22
|7
|30
|Бен Лассин Коне
|Комо
|12
|6
|31
|Матс Лемменс
|Лекко
|12
|6
|32
|Facundo González
|Сампдория
|16
|6
|33
|Никола Фаласко
|Асколи
|17
|6
|34
|Димитри Бизоли
|Брешиа
|18
|6
|35
|Франческо Ди Таччио
|Асколи
|19
|6
|36
|Маттео Бьянкетти
|Кремонезе
|20
|6
|37
|Samuel Giovane
|Асколи
|20
|6
|38
|Салим Диаките
|Тернана, Палермо
|20
|6
|39
|Джакомо Ольцер
|Брешиа
|21
|6
|40
|Marco Curto
|Комо
|21
|6
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Джузеппе Беллуски
|Асколи
|17
|2
|2
|Марсель Бюхель
|Асколи
|1
|1
|3
|Кевин Миранда
|Катанцаро
|1
|1
|4
|Антуан Эно
|Парма
|2
|1
|5
|Leonardo Benedetti
|Сампдория
|6
|1
|6
|Jérémy Ménez
|Бари
|6
|1
|7
|Хьортур Херманнссон
|Пиза
|7
|1
|8
|Ivan Marconi
|Палермо
|8
|1
|9
|Лука Чигарини
|Реджана 1919
|9
|1
|10
|Альбин Экдаль
|Специя
|9
|1
|11
|Джузеппе Куомо
|Зюйдтироль
|9
|1
|12
|Филиппо Сгарби
|Козенца, Тернана
|9
|1
|13
|Гаэтано Летизия
|Феральписало
|10
|1
|14
|Марко Оливьери
|Венеция
|10
|1
|15
|Кес де Бур
|Тернана
|10
|1
|16
|Антонино ла Гумина
|Сампдория
|11
|1
|17
|Николо Бертола
|Специя
|11
|1
|18
|Максим Леверб
|Пиза
|11
|1
|19
|Адам Надь
|Пиза, Специя
|12
|1
|20
|Лука Лочошвили
|Кремонезе
|12
|1
|21
|Бен Лассин Коне
|Комо
|12
|1
|22
|Матс Лемменс
|Лекко
|12
|1
|23
|Андреа Оливери
|Катанцаро
|13
|1
|24
|Пайтим Касами
|Сампдория
|14
|1
|25
|Андреа Фавилли
|Тернана
|14
|1
|26
|Матеуш Прашелик
|Козенца
|14
|1
|27
|Марко Капуано
|Тернана
|15
|1
|28
|Даниэле Базелли
|Комо
|15
|1
|29
|Валерио Ди Чезаре
|Бари
|16
|1
|30
|Артуро Калабрези
|Пиза
|16
|1
|31
|Лука Раванелли
|Кремонезе
|16
|1
|32
|Шимон Журковски
|Специя
|16
|1
|33
|Валентин Антов
|Кремонезе
|16
|1
|34
|Томмазо Барбиери
|Пиза
|16
|1
|35
|Мариуш Марин
|Пиза
|17
|1
|36
|Бьярки Стейнн Бьяркасон
|Венеция
|17
|1
|37
|Никола Фаласко
|Асколи
|17
|1
|38
|Франческо Форте
|Козенца, Асколи
|18
|1
|39
|Лео Штулац
|Палермо
|18
|1
|40
|Эдоардо Пьераньоло
|Реджана 1919
|18
|1