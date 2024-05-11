Обращение Фабрегаса к «Комо» после выхода в Серию А

Фактически главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас обратился к футболистам после завоевания путевки в Серию А.

«Прежде всего, поздравляю, у вас действительно был сезон чемпионов. Завтра тренировка в 10 утра.

Но я должен сказать одну вещь, прежде чем мы выйдем на поле вместе со всеми болельщиками: набирайтесь сил, потому что этот год – ничто. Это всего лишь разминка. В следующем году будет больше эффективности, больше работы.

И как я обещал, а вы, ребята, хотели... Хотите поехать на Ибицу?» – сказал испанец.