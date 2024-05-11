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    Обращение Фабрегаса к «Комо» после выхода в Серию А

    Фактически главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас обратился к футболистам после завоевания путевки в Серию А.

    «Прежде всего, поздравляю, у вас действительно был сезон чемпионов. Завтра тренировка в 10 утра.

    Но я должен сказать одну вещь, прежде чем мы выйдем на поле вместе со всеми болельщиками: набирайтесь сил, потому что этот год – ничто. Это всего лишь разминка. В следующем году будет больше эффективности, больше работы.

    И как я обещал, а вы, ребята, хотели... Хотите поехать на Ибицу?» – сказал испанец.

    • «Комо» не было в Серии А с 2003 года.
    • Фабрегас закончил в клубе игровую карьеру.
    • Это 1-й его тренерский опыт.

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    Источник: телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии»

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