«Рубин» определился с заменой для Даку

«Рубин», скорее всего, не успеет подписать до закрытия трансферного окна игрока, сопоставимого с Мирлиндом Даку, в случае ухода последнего. На нападающего сборной Албании претендуют «Спартак» и «Краснодар».

«Допустим, «Рубин» получит около 10 миллионов евро за Даку. Что с ними делать перед закрытием трансферного окна? Скорее всего, «Рубин» не сможет подписать игрока, который хоть сколько-нибудь сопоставим с Даку по уровню», – сказал источник Sports, близкий к агентскому рынку.

Собеседник Sports, близкий к «Рубину», согласен с этой оценкой: «Деньги – не самоцель. «Рубин» не думал бы, только если бы за Даку дали 15 миллионов евро. Но все понимают, что это почти нереально даже для клуба, который нуждается в новом форварде в конце трансферного окна».

Сообщается, что «Рубин» близок к подписанию нападающего «Фрозиноне» Марвина Чуни. Изначально албанца рассматривали как дублера Даку, способного выйти и вторым нападающим по ходу матча, но этот план, возможно, придется пересмотреть.

Также сообщается, что летом «Рубин» получил один официальный запрос из топ-5 лиг по трансферу Даку – от «Кальяри». Итальянцы сначала предложили 3 миллиона евро, а затем – 5 миллионов плюс 3 бонусами, но эти варианты не устроили казанцев.