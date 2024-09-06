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    «Рубин» определился с заменой для Даку

    «Рубин», скорее всего, не успеет подписать до закрытия трансферного окна игрока, сопоставимого с Мирлиндом Даку, в случае ухода последнего. На нападающего сборной Албании претендуют «Спартак» и «Краснодар».

    «Допустим, «Рубин» получит около 10 миллионов евро за Даку. Что с ними делать перед закрытием трансферного окна? Скорее всего, «Рубин» не сможет подписать игрока, который хоть сколько-нибудь сопоставим с Даку по уровню», – сказал источник Sports, близкий к агентскому рынку.

    Собеседник Sports, близкий к «Рубину», согласен с этой оценкой: «Деньги – не самоцель. «Рубин» не думал бы, только если бы за Даку дали 15 миллионов евро. Но все понимают, что это почти нереально даже для клуба, который нуждается в новом форварде в конце трансферного окна».

    Сообщается, что «Рубин» близок к подписанию нападающего «Фрозиноне» Марвина Чуни. Изначально албанца рассматривали как дублера Даку, способного выйти и вторым нападающим по ходу матча, но этот план, возможно, придется пересмотреть.

    Также сообщается, что летом «Рубин» получил один официальный запрос из топ-5 лиг по трансферу Даку – от «Кальяри». Итальянцы сначала предложили 3 миллиона евро, а затем – 5 миллионов плюс 3 бонусами, но эти варианты не устроили казанцев.

    • 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 7 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока сборной Албании с казанцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Даку хотел бы перейти в топ-лигу.
    • 23-летний форвард «Фрозиноне» Марвин Чуни в этом сезоне провел за команду 4 матча, забил 1 гол. На его счету 1 игра за сборную Албании.
    • Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

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    Источник: Sports

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    06.09.2024 12:09
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    Комментарии (8)
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    Январь 59
    1725614345
    Эх хе-хе-хе, куда же делись те времена, когда растили своих Черенковых, Родионовых, Блохиных, Михайличенко, Шенгелия, Старухин, Протасов, Гуринович. Ведь были и у нас свои советские футболисты, Заваров, Дасаев, Тихонов, Титов. Сейчас все смотрят на готовый продукт. Как приятно было смотреть Краснодар в начале 2022го года. Когда на поле было 8-9-10 своих воспитанников. Ну играли бы этим составом. Ну были бы в середине таблице, зато свои , доморощенные.
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    Айболид
    1725616150
    И кто нациалистичного албанойда пригреть собирается ?
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    anatobas
    1725616698
    Главное не верить всяким пабликам и не покупать у них прогнозы. Для тех, кто любит ставить на спорт. 100% вас кинут. Советую найти проверенный и надёжный сервис-сайт в интернете. Ищите по фразе «бронзовый прогноз». Их весь питер знает. 11 лет сервису. Гарантии.
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    ...уефан
    1725618281
    ...ну, да... "Хватай мешки, вокзал отходит")...
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    vadikrew
    1725619555
    Как по мне, Даку это шляпа какая-то. Мало уметь пенать круглого. Надо ещё человеком быть. А этот персонаж решил, что одного будет достаточно.
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